Olomouc má vítěze urbanistické soutěže na proměnu okolí tržnice

Budoucí podobu rozsáhlého území mezi olomouckou městskou tržnicí, bývalým autobusovým nádražím a Smetanovými sady navrhne pražský ateliér DICE25 architects. Zvítězil v urbanistické soutěži, ve které porota vybírala ze 13 architektonických týmů. Na webu města to dnes oznámila mluvčí radnice Lenka Jedličková. Urbanistická soutěž je podle zástupců radnice první z kroků na cestě k dostavbě významné části města.
Odborná porota byla složena z nezávislých architektů a zástupců města. "Porota ocenila především nejpřesvědčivější urbanistický koncept a citlivou práci s historickým kontextem. Návrh srozumitelně vymezuje novodobou 'hradební hranu', která jasně odděluje kompaktní město od otevřeného prostorového prstence parků," uvedla mluvčí radnice.
Na vítězném návrhu ocenili porotci i to, že zachovává a posiluje zelený koridor propojující olomoucké parky, do kterého umísťuje lehký pavilon nové veřejné budovy. Vyzdvihli také jeho respekt ke třídě Svobody, možnost proměny v etapách a adaptabilitu na změnu klimatu. "Soutěžící museli řešit mimořádně složitou mozaiku - propojení parků, návaznost na historickou budovu tržnice, přehledné řešení MHD včetně přestupního uzlu veřejné dopravy i zohlednění bohatých archeologických nálezů. Vítězný návrh dokázal na všechny tyto otázky odpovědět s lehkostí, urbanistickou elegancí a vysokou mírou realizovatelnosti," doplňuje náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
Vítěz soutěže obdrží 650.000 korun, druhý v pořadí 400.000 korun a třetí 300.000 korun. Na ceny a náhrady výloh město vyčlenilo celkem 1,75 milionu korun.
Budoucí podoba území, které propojuje historické centrum s jižní částí města, se řeší mnoho let. V příštích třech letech se počítá s úpravou ploch u tržnice a očekává se i otevření budovy tržnice, která je v soukromém vlastnictví, doplnila Jedličková. Oceněné návrhy představí město ve druhé polovině listopadu na výstavě v bývalé galerii Caesar, v plánu má také veřejnou debatu nad vítězným projektem.
Podle dřívějšího plánu mělo na tržišti vzniknout obchodně-společenské centrum Palác Morava. Proti stavbě se však zvedla vlna odporu, vedení města od záměru ustoupilo a zastupitelé v roce 2002 stavbu Paláce Morava zamítli. Areál městské tržnice byl dlouho v neutěšeném stavu. Jeho provoz v roce 2022 po neúspěšném koncesním řízení na dlouhodobou správu převzala městská organizace Výstaviště Flora, která se pustila do rozsáhlých úprav prostranství.
Město není vlastníkem budovy bývalých městských jatek, která je výraznou součástí prostoru. V minulosti v budově byly různé obchody či herna. Nemovitost v současnosti vlastní firma Siroky Group, která se s radnicí nedohodla na podmínkách případného převodu budovy.