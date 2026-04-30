V olomoucké MHD začne zkušební provoz placení kartou. Jízdné zatím nezdraží

Ondřej Zuntych
  5:02aktualizováno  5:02
Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) v těchto dnech do svých tramvají a autobusů montuje nové přístroje, které umožní platbu kartou. Nyní pro zkušební provoz, do ostrého mají přejít krátce před podzimními komunálními volbami. Zatím v jednoduchém nastavení, systém bude umět prodat jízdné na městské i příměstské spoje a také zastropovat maximální denní cenu.

Žluté zařízení, takzvané validátory, začnou být funkční zhruba v červnu a cestujícím mají po otestování o letních prázdninách sloužit od září. Po SMS jízdenkách a jízdních dokladech v aplikacích pro chytré telefony tak dostanou lidé další možnost bezhotovostní platby.

„Pouhým přiložením platební karty k terminálu získáte elektronickou, tedy bezpapírovou jízdenku v ceně 25 korun,“ informuje dopravní podnik na svém webu.

Platnost jízdenky bude stejná jako nyní, ale pouze na linkách DPMO. Během případné kontroly cestující přiloží platební kartu ke čtečce revizora. Při vystupování už není potřeba kartu znovu „pípnout“.

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
7 fotografií

„V případě přestupu na navazující spoje jiných dopravců přístroj po navolení tarifních zón vytiskne papírový doklad,“ doplňuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová ve videu na sociálních sítích, kde dopravce postupně začal zveřejňovat informace k novince.

Na jednu kartu bude možné pořídit i více jízdenek nebo zvolit jízdné třeba pro dítě nebo psa. V nabídce bude i celodenní jízdenka. Opětovným přiložením karty k přístroji lze zjistit přehled zakoupených jízdenek i dobu jejich platnosti. Pokud někdo pojede v jeden den vícekrát, nebude ho to stát víc než 90 korun, což je cena 24hodinové jízdenky.

„Denní stropování omezuje maximální částku, kterou cestující zaplatí za jednotlivé jízdenky během jednoho kalendářního dne od 0:00 do 23:59 při placení stejnou platební kartou ve validátoru. Jakmile součet zaplaceného jízdného během dne dosáhne stanoveného limitu, další jízdy v daný den už cestující neplatí,“ vysvětluje dopravce.

O jízdném podle ujetých zastávek se neuvažuje

Jestliže tedy někdo pojede víckrát večer a pak znovu hned ráno, vyplatí se mu koupit si 24hodinovou jízdenku, neboť systém by situaci při placení pouhým přiložením karty vyhodnotil jako cesty ve dva různé dny a zastropování by se neaktivovalo.

Také platí, že aby bezkontaktní placení fungovalo, je nutné používat celý den stejný platební nosič, tedy kartu, mobil, chytré hodinky nebo prsten, jelikož každý z nich vytváří v systému unikátní kód.

V kratších vozech najdou lidé terminály u prostředních dveří, v delších u druhého a třetího vstupu. Ve městě se jich objeví 191, a to od společnosti Mikroelektronika. Celkové náklady na nový odbavovací systém jsou 14,5 milionu korun, deset milionů pokryje evropská dotace.

Běžné označovače na papírové jízdenky zůstávají i nadále, stejně tak prodejní automaty na zastávkách a možnost nákupu jízdenky za hotovost u řidiče. O jízdném podle zastávek nebo podle času stráveného ve vozidle se zatím neuvažuje. Cestující se ale na takovou možnost opakovaně ptají.

„Pokud pojedu například jen pár minut z Neředína na náměstí Hrdinů, nevyplatí se mi náklady na takto krátkou cestu, navíc když mám s sebou třeba ještě dítě, psa nebo batoh. Výhodnější už je pro mne za ty peníze cesta autem,“ zaznělo například z publika během diskuse na akci Olomoucké dopravní fórum v polovině dubna.

MHD stojí město téměř půl miliardy ročně

Základní jízdné dnes stojí u tištěné jízdenky 25 korun a platí 40 minut v pracovních dnech, v ostatních hodinu. Kratší varianta, známá z jiných měst, zde není a dopravce ani město ji zavádět nechtějí.

„Technicky vzato by to přístroj uměl, nicméně v Olomouci je s tím z minulosti dost špatná zkušenost, protože asi 80 procent cestujících zachycených při jízdě načerno bylo právě na jízdenky s kratší platností, jež tady jednu dobu fungovaly. Lidé to zkoušejí, a to docela často, to je naše zkušenost,“ komentovala to mluvčí DPMO Sýkorová.

Bezkontaktně lidé v olomoucké MHD zaplatí od září, jízdné zřejmě podraží

Podobný je i pohled radnice. „Celodenní provoz se musí rozpočítat na normohodiny, normozákazníky a musí z toho vypadnout jednotná jízdenka na určitou dobu. Městskou dopravu už dnes velmi výrazně dotujeme. Pokud bychom to měli ještě zkracovat a říkat, že někdo zaplatí tři koruny, někdo pět, tak se nedopočítáme,“ řekla primátorka Miroslava Ferancová (ANO) k platbě podle ujetého času.

Olomouc na veřejnou dopravu dává ročně zhruba 450 milionů korun. Primátorka připomenula výhodnost dlouhodobých kuponů, kdy při celoroční průkazce stojí jeden den asi devět korun.

Validátory jsou nicméně schopné i jiných variant prodeje. „Pokud by se rada města rozhodla, že chce jít cestou zkrácené jízdenky, bude to softwarově možné. Uvidíme, jak se složí nové vedení města po říjnových komunálních volbách a jestli bude připravené jít do inovací. Uznávám, že některé s sebou mohou přinést finanční ztráty dopravnímu podniku,“ řekl opoziční zastupitel a člen dozorčí rady DPMO Josef Kaštil (ODS).

„Největší obavy dnes asi panují z toho, že jakmile by se zavedla například levnější desetiminutová jízdenka, drtivá většina lidí si ji bude kupovat, protože v Olomouci se téměř všude dostanete kolem deseti minut. Dají se ale hledat různé způsoby, třeba platba za dvě nebo tři zastávky,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.