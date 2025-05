Výstava ukáže starou podobu olomoucké Dómské čtvrti

Výstava, která nese název Odepiš obratem! Dómská čtvrť na historických pohlednicích, je k vidění premiérově od 18 hodin v rámci dnešní olomoucké Muzejní noci, vernisáž začíná o hodinu dříve.

Návštěvníci si budou moci vyrobit vlastní pohlednici a přímo z výstavy ji také odeslat. Nebudou chybět ani komentované prohlídky s kurátorem každou celou hodinu a to od 18 do 21 hodin. Otevřeno bude až do 22 hodin.

Molitorova knihovna v Kosinově ulici číslo 7 bude mít otevřeno každý čtvrtek a neděli mezi 15. a 18. hodinou. Komentované prohlídky se budou opakovat ještě 22. května a 15. června vždy v 16 hodin.