Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Lenka Muzikantová
  14:42aktualizováno  16:18
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Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec poprvé, k mání byly více než čtyři tisíce oděvů.

První nadšenci přede dveřmi skladu bivakovali již v půl třetí ráno. Po šesti a půl hodinách, kdy výprodej začal, už fronta nebrala konce a táhla se přes půl kilometru.

„Přijela jsem z Prahy včera večer, abych tady mohla být už v sedm ráno. Bohužel ani tak jsem nebyla první,“ posteskla si například žena, která se představila jako Lily. Nakonec se postavila do fronty až jako třetí v pořadí.

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Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl obrovský na místo dorazily davy zájemců. (27. srpna 2026)
Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl obrovský na místo dorazily davy zájemců. (27. srpna 2026)
Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl obrovský na místo dorazily davy zájemců. (27. srpna 2026)
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Dorazila proto, že se věnuje historickému tanci. „Mám široký záběr a předvádím tance od gotiky až po 19. století. Šatů bych si tady rozhodně vybrala víc,“ posteskla si nad tím, že divadelníci nakonec omezili počet prodaných kusů na pět na osobu, aby se na všechny dostalo.

Vybrané kousky jí padly perfektně, potěšila ji také cena. „Tři až čtyři stovky za kus je pakatel, protože takové taneční šaty běžně stojí tisíce a pokud si je necháte ušít, zaplatíte za ně 25 tisíc. Vím ale i o lidech, kteří za kvalitní dobový ručně šitý kostým dali až 250 tisíc,“ popsala Lily.

Byla ráda, že se jí dlouhá cesta nakonec vyplatila a odváží si cenné kousky do svého šatníku. „Pán přede mnou přijel z Havlíčkova Brodu a zajímaly ho hlavně vojenské věci. Těch tu moc není, ale některé kostýmy koupil kvůli knoflíkům a nášivkám, že je využije doplňky,“ nastínila úspěšná kupující.

Děti, ochotníci, šermíři i metalisté

Pětašedesátiletá Barbora Vysloužilová z Babic u Šternberka na Olomoucku si pro úlovek do šatníku přijela s vnučkou. Po dvou hodinách čekání však nebyla ještě zdaleka ani v polovině fronty.

„Nevím, jestli to vydržíme a jestli na nás vůbec něco zbyde. Vnučka by chtěla kostým na halloween a já jezdím s manželem na metalové festivaly, takže bych uvítala nějaký pirátský kabát nebo halenu,“ svěřila se žena, jež chodí do divadla už patnáct let a nad některými inscenacemi se dodnes rozplývá.

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„Vybavuji si třeba neskutečnou show The Beatles & Queen, v níž exceloval tanečník Ivo Jambor. Kdyby tam byla ta jeho žlutá bundička, ve které tančil coby Freddie Mercury, tak tu bych si určitě vzala taky,“ plánovala.

Hned za ní ve frontě postávali členové spolku ochotnického divadla, šermíři nebo páry holdující historickým plesům. Nepřehlédnutelná byla parta lidí z Ostravska, jež si říká Démoni a pořádá ohnivá představení a pyroshow.

V Olomouci šlo o historicky první výprodej takzvaného fundusu čítajícího celkem deset tisíc kusů ošacení všech žánrů, přesto mimořádný zájem divadelníky překvapil.

„Trochu jsme to čekali, protože nás už dva týdny dopředu bombardovali lidé telefonáty a e-maily. Byli to jednotlivci i spolky, lidé z muzeí, zámků či hradů. Tohle však předčilo naše očekávání,“ přiznala mluvčí divadla Vlasta Pechová.

I proto po zahájení výprodeje nastavili omezení na pět zakoupených kusů na osobu. „Chceme, aby se dostalo na všechny a každý odcházel domů spokojený a s nějakým svým vysněným kouskem,“ vysvětlila mluvčí. Výprodej bude pokračovat ještě v pátek od 9 do 16 hodin.

Róby vážící i několik kilogramů

Nadšenci se po vstupu do skladu mohli probírat desítkami stojanů, na nichž visely kostýmy napříč historickými obdobími, šaty, vestičky, dobové uniformy i objemné róby vážící několik kilogramů.

„Máme tu vše od baletu přes činohru po operu a operetu. Nechybí třeba garderoba z baletu Giselle, starší Frýdy nebo Rigoletta, máme tu širokou škálu kostýmů od středověku po současnost,“ přiblížila vedoucí garderoby a půjčovny kostýmů Ivana Čeplová.

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Podle ní je velký zájem také o rokokové a barokní kostýmy. Ujistila, že na své si přijdou právě i fanoušci legendární baletní inscenace The Beatles & Queen. „Prodáváme kabáty, ve kterých šla kapela na audienci ke královně,“ vyzdvihla Čeplová.

Šéfka divadelní garderoby se s kostýmy loučí jen nerada. „Bohužel je to nutné, protože stále vznikají nové inscenace a sklady mají omezenou kapacitu a nejsou nafukovací,“ vysvětlila.

Kritériem pro vyřazení určitých kostýmů je i současný divadelní trend. „Jsou kostýmy, po nichž výtvarníci už dlouho nesáhli, tak je vyřadíme, stejně jako staré nebo obnošené kostýmy,“ přiblížila Čeplová.

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