Žena havarovala v pondělí po jedenácté hodině dopoledne v ulici Werichova.
„Podle zjištěných informací pravděpodobně vlivem své podnapilosti při objíždění vpravo zaparkovaných vozidel přejela do protisměru, kde bočně narazila do jedoucího vozu,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
„Žena vlivem nárazu ztratila rovnováhu a spadla na silnici. Při pádu utrpěla zranění, s nímž byla převezena do nemocnice,“ doplnila.
Zraněná ještě po nehodě zvládla absolvovat dechovou zkoušku, při které jí přístroj naměřil 3,5 promile alkoholu. V úterý ovšem následkům utrpěných zranění v nemocnici podlehla.
„Ať už při jízdě na koloběžce, nebo na kole doporučujeme nosit helmu, která může výrazně snížit riziko vážného zranění při nehodě,“ podotkla Skoupilová s tím, že oběť nehody ji neměla.
„Pro elektrokoloběžkáře je dále důležité si uvědomit, že jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek může být velmi nebezpečná, nejen pro ně, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Navíc je jízda pod vlivem ze zákona zakázaná a řidiči se tak dopouštějí protiprávního jednání,“ dodala mluvčí.
V regionu nešlo tento měsíc o jedinou podobnou nehodu. V pondělí 9. března nabourala na elektrokoloběžce také starší žena v Brodku u Přerova, když u jednoho z tamních domů nezvládla jízdu. Zranila se tak, že musela být převezena na ošetření do přerovské nemocnice.
„U ženy byly provedeny dechové zkoušky s pozitivními výsledky 1,61 a 1,63 promile alkoholu. Policistům uvedla, že před jízdou popíjela víno,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.