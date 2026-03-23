Dvaadvacetiletá řidička havarovala s vozem BMW na Švýcarském nábřeží krátce před pondělní druhou hodinou v noci.
„Podle zjištěných informací při jízdě směrem k Velkomoravské ulici vlivem alkoholu nezvládla řízení a vyjela vlevo do prostoru železničních a tramvajových kolejí. Auto krátce po nehodě začalo hořet,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová s tím, že způsobená hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun.
Plameny likvidovali hasiči z Olomouce a Přerova. „Zasahovala jednotka z olomoucké stanice a také drážní hasiči,“ nastínil mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.
Mladá žena vyvázla bez zranění, při dechových zkouškách jí přístroj naměřil 2,14 a 1,94 promile alkoholu. Policisté jí proto na místě zadrželi řidičský průkaz. Nyní je podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jí hrozí zákaz řízení, pokuta a v krajním případě také až tříleté vězení.