Další nehoda na přechodu. Devadesátiletý řidič srazil u školky muže s dcerkou

  11:32aktualizováno  11:32
Ke dvojici zraněných chodců musela ve středu vyjíždět záchranná služba v Olomouci poté, co je na přechodu srazilo auto. V regionu jde během pár dní o druhou nehodu, při níž byli na přechodu zraněni hned dva lidé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Devadesátiletý řidič narazil do dvojice přecházející ve Schweitzerově ulici před šestnáctou hodinou.

„Podle zjištěných informací přecházel sedmatřicetiletý muž se svou nezletilou dcerou silnici přes vyznačený přechod pro chodce směrem od mateřské školy a šofér jedoucí od ulice Velkomoravská k Polské jim nedal přednost. Následně došlo ke střetu,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Muž i dívka utrpěli zranění. „Na místě zasahovala posádka s lékařem a záchranářská posádka. Dívka měla oděrky na hlavě, otec zlomeninu ruky a rovněž pohmoždění hlavy a hrudníku. Oba byli převezeni na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice,“ shrnula mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají, řidič ani dospělý chodec nebyli pod vlivem alkoholu. „Hmotná škoda na voze nevznikla,“ doplnila Skoupilová.

V Olomouckém kraji jde za poslední týden o druhou nehodu, kdy auto na přechodu srazilo hned dva chodce najednou. V pátek před devátou večer přehlédl v Hranicích řidič přecházející dvojici seniorů na křižovatce ulic nám. 8. května, Zborovská a třída 1. máje. Podle policie si jich zřejmě nevšiml proto, že jel se zamlženým předním sklem.

„Muž a žena byli po nárazu odhozeni přibližně dva metry před auto na silnici, kde zůstali oba zranění ležet. Z místa byli poté převezeni záchrannou službou do nemocnice. Dechová zkouška měla u řidiče negativní výsledek, hmotná škoda na voze byla předběžně stanovena na pět tisíc korun,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

