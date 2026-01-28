Jako prázdninový dům. Ubytování pro rodiny s vážně nemocnými dětmi dostává obrysy

Lenka Muzikantová
  17:12
Byť daleko od domova, budou se rodiny s těžce nemocnými dětmi v olomoucké fakultní nemocnici v blízké budoucnosti moci cítit jako doma. Trávit společně čas i se svými sourozenci, jíst jídlo, které uvaří maminka, či se během léčby odreagovat třeba při dětském kině nebo na venkovním hřišti. To vše díky chystanému Domu Ronalda McDonalda, teprve druhému v Česku.

Vedení nemocnice spolu se zástupci nadačního fondu nyní představilo architektonický návrh, jak bude přelomový dům za více než sto milionů korun vypadat. Prvním dvaceti rodinám by se mohl v bezprostřední blízkosti dětské kliniky otevřít již na jaře roku 2028.

„Já osobně vnímám tento koncept jako věc, která je pro nás stejně důležitá jako nakupovat moderní přístroje, vychovávat špičkové odborníky a budovat nové kliniky,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) Roman Havlík.

Vizualizace podoby exteriéru nového Domu Ronalda McDonalda, který vznikne v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.
„Abychom mohli poskytovat efektivní léčbu, musí se dítě cítit v bezpečí se svou rodinu, v harmonickém prostředí a nestresované nemocničními kulisami, kde si může případně i hrát nebo mít možnost se odreagovat. Je to obrovský posun v kvalitě poskytování léčby,“ dodal.

Možnost zůstat nablízku hospitalizovanému dítěti má podle přednostky dětské kliniky Evy Karáskové pro rodiny velký praktický, ale i psychologický význam.

„Z klinické zkušenosti je patrné, že rodiče, kteří nemusejí řešit dojíždění ani finanční zátěž spojenou s komerčním ubytováním, zvládají dlouhodobý pobyt v nemocnici lépe a mohou být svým dětem oporou po celou dobu léčby,“ přiblížila s tím, že blízkost rodiny má současně pozitivní efekt na psychiku malých pacientů a tím i schopnost zvládat náročnou léčbu.

Ubytování až pro dvacet rodin současně

Nový Dům Ronalda McDonalda v Olomouci nabídne dvě desítky samostatných pokojů s výhledem do parku, které umožní ubytování až dvaceti rodinám současně. Rodiče tak budou moci zůstat po celou dobu léčby dítěte doslova na dosah nemocnici.

„Pokud to stav dítěte dovolí, může zůstat s rodinou v domě mimo nemocniční pokoj a docházet na léčbu ambulantně. V prvním českém domě v areálu pražské nemocnice Motol a Homolka to takto bylo u 30 procent hospitalizovaných dětí,“ přiblížila ředitelka nadačního fondu Ivana Švingrová Pešatová.

Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Podle primářky tamní kliniky dětské hematologie a onkologie Petry Keslové si tak někteří pacienti i přes své onemocnění připadali jako na prázdninách. „Třeba chlapec, kterému lékaři museli amputovat nohu, řekl, že je to prázdninový dům a že je super,“ uvedla.

Od otevření prvního domu v listopadu 2022 využilo 21 tamních pokojů s kapacitou až 80 lidí přes 550 rodin a v domě strávily 20 tisíc nocí.

„Celkem se jedná o bezmála tisícovku rodinných pobytů, protože řada rodin se vrací v procesu převážně onkologické léčby opakovaně. Celkově byla obsazenost domu 93 procent a zájem rodičů předčil naše očekávání,“ bilancuje Pešatová.

Záleží i na materiálech a barvách

I to byl podle ní důvod, proč se ve spolupráci s nemocnicí a ministerstvem zdravotnictví, jež projekt podporuje, nadační fond rozhodl rozšířit služby i na Moravu, konkrétně do Olomouce.

„Vybudování ubytovacích kapacit pro rodiny dětí se závažným dlouhodobým onemocněním považuji za mimořádně přínosný krok k posílení komplexní a lidsky orientované péče o dětské pacienty. Těší mě, že ministerstvo zdravotnictví může být součástí tohoto projektu. Věřím, že přinese dlouhodobý pozitivní dopad jak pro rodiny, tak pro rozvoj zdravotních služeb v regionu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Muž žil roky v zajetí vtíravých myšlenek a rituálů, pomohla moderní stimulace mozku

Architekti, kteří stojí i za podobou prvního Domu Ronalda McDonalda v Praze, při rýsování návrhu kladli důraz na funkčnost, klidné prostředí a respekt k potřebám rodin s vážně nemocnými dětmi.

„Dům je navržen tak, aby poskytoval soukromí, zázemí pro odpočinek i přirozené propojení s areálem nemocnice. Důraz byl kladen i na citlivý výběr použitých materiálů,“ přiblížil architekt studia Labor 13 Albert Pražák s tím, že navrhli přirozené a nadčasové materiály, jako je například dřevo.

„Stejnou pozornost jsme věnovali i barevnému ladění interiéru. Barvy vnímáme jako důležitý, až terapeutický nástroj, jenž může ovlivňovat náladu i celkový prožitek prostoru. Proto jsme volili tlumené, neagresivní odstíny, které podporují pocit bezpečí a pohody pro rodiny i návštěvníky domu,“ doplnil.

Jde o součást celosvětového programu pomoci

S myšlenkou vybudovat v Olomouci Dům Ronalda McDonalda přišel před deseti lety Lumír Kantor, dlouholetý primář novorozeneckého oddělení s jednotkou intenzivní péče a současný senátor.

„Mám nesmírnou radost, že se to podařilo. Je vědecky potvrzené, že emocionální vazba mezi rodiči a dítětem, jeho hlad po mateřské lásce je stejný jako opravdový hlad nebo žízeň. Od 90. let, co jsem začal působit jako primář na oddělení, jsem se tak snažil o to, aby rodiče s dětmi mohli být co nejvíc spolu,“ svěřil se Kantor.

Koně pacientům něco předávají. Až z toho mrazí, říká hipoterapeutka

„Když jsem pak poprvé uviděl takový dům v Holandsku, přišlo mi to jako něco neuvěřitelného a věděl jsem, že tohle je cesta,“ doplnil.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda působí v Česku od roku 2002 a je součástí programu Ronald McDonald House Charities, jenž pomáhá rodinám nemocných dětí ve více než šedesáti zemích světa.

„Mít možnost zůstat nablízku svému dítěti v době nemoci považuji za naprostý základ. I proto jsem se rozhodla projekt Domu Ronalda McDonalda dlouhodobě podporovat. Jsem ráda, že tato pomoc bude dostupná dalším rodinám, tentokrát i v Olomouci,“ řekla na představení podoby budovy herečka Veronika Arichteva, patronka nadačního fondu.

