V říjnu 2023 začaly tržní konzultace se zájemci, kteří by v Olomouci postavili novou halu pro hokej a další využití. Nakonec zůstala jen společnost Nová Velkomoravská olomouckého developera Richarda Morávka.

Jednání dosud trvají, ač někteří kritici navrhovali je nyní ukončit. Tedy ještě před získáním souhlasu Evropské komise nezbytného pro udělení výjimky na podporu projektu veřejnými penězi.

„Návrh financovat multifunkční halu je za současné ekonomické situace města zcela mimo realitu,“ varoval člen finančního výboru zastupitelstva Ivo Vlach (STAN a Zelení), v období let 2010 až 2014 ekonomický náměstek primátora. Zastupitelům na jednání rozdal růžové brýle, jelikož už teď je podle něj Olomouc nahraně s krytím investic.

Proti se staví i dvě třetiny vládnoucí koalice, názorově se v tomto případě s většinovým ANO rozcházejí hnutí spOLečně a uskupení ProOlomouc s Piráty.

„Město to nebude stát jen investiční příspěvek, ale velmi pravděpodobně by za námi přišel hokejový klub s žádostí o výraznou finanční podporu související s přesunem do nové haly, jak to avizoval v dopise. Vícenáklady nám ale nesdělil. Nicméně veřejnou podporu lze dát jen hale, neměla by tam směřovat ještě další přes klub,“ podotkl náměstek primátora pro územní plánování Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Zmínil i dva starou srovnávací analýzu, podle které byly všechny zvažované varianty řešení zázemí pro hokej a další ledové sporty finančně podobně náročné.

Tehdy se prověřovala i možnost stavět na zelené louce či zmodernizovat současnou halu v Hynaisově ulici v centru města, které se oprávněně přezdívá plecharéna či plechárna.

Rekonstrukce by stála podobně jako nová hala

Náklady pro městský rozpočet vycházely při rekonstrukci stadionu včetně půjček zhruba na 1,5 miliardy, ceny ale mezitím narostly a současně se zhoršila finanční situace města. Halu ve vlastní režii už si nyní nemůže dovolit.

Jiné jsou ale i náklady na stavbu haly ve Velkomoravské ulici, stát má nyní 2,1 miliardy korun a městský příspěvek vzrostl o 6,8 milionu ročně. Kritikům navíc vadí, že by město neinvestovalo do vlastního majetku, aréna by byla celou dobu soukromá, tedy i příjmy z ní.

K tomu chce město na přelomu roku zbourat nefunkční malou halu a začít stavět chybějící druhou ledovou plochu. Peníze budou potřeba i na opravy.

„Například na obnovu vodohospodářské infrastruktury nám chybí sto milionů korun. Na malou a velkou halu v provozu mít nebudeme. Jedinou možností je snažit se udržet stadion v provozu a vedle nízké náklady na malou halu,“ dodal Pejpek.

Reagoval tak na dotazy k černým scénářům, které olomouckému hokeji vzhledem ke stavu zimního stadionu a zpřísňujícím se podmínkám profesionálního hokeje nedávají velkou budoucnost.

I v případě dohody bude hala až za několik let

Olomouc mimo jiné jako jediná v extralize nemá multimediální kostku, nechvalně známá je plecharéna též tím, že diváci i hokejisté v zimě kvůli staré konstrukci při zápasech mrznou. Město sice opravilo střechu, osvětlení či mantinely, šlo ale pouze o nouzová opatření, bez nichž by v hale už nešlo hrát. Navíc i kdyby Olomouc peníze našla, nemá klub potřebný azyl.

16. května 2023

„HC Olomouc nás upozorňuje, že pokud se nedomluvíme s investorem a pustili bychom se sami do rekonstrukce, bude to znamenat jeho zánik, protože dva tři roky bez hraní jsou pro něj likvidační. Příští rok se navíc mohou pravidla opět zpřísnit.“ řekla primátorova náměstkyně pro sport a majetek Miroslava Ferancová (ANO).

„Kdo z nás si stoupne na náměstí před fanoušky a řekne jim, že hokej končí, protože jsme nebyli schopní sehnat pro ně stánek?“ dodala

Podle developera Morávka by i po získání souhlasu Evropské komise uběhlo k otevření nové multifunkční haly ještě zhruba pět až šest let. Existenční by to pro olomoucký hokej ale být nemělo.

„Je jiná situace, když vedení soutěže vidí, že se něco staví. Jsem přesvědčen, že by Olomouc dostala delší lhůtu na nápravu podmínek,“ míní podnikatel.

Hokejisté letos udrželi extraligu až v baráži

Stejně jako koalice není jednotná ani opozice. Část chce vyčkat na detailnější informace.

„Dáváme stále projektu šanci. Je to naše poslední možnost, aby Olomouc měla multifunkční halu na úrovni krajských měst. Zajímají nás ale analýzy a smlouva mezi hokejovým klubem a investorem. Není řešení, které by v budoucnu nestálo zhruba miliardu korun. Zatím hlasujeme pro pokračování,“ sdělil předseda zastupitelského klubu SPD a Trikolora Martin Jirotka.

Naopak nesouhlasila část SPOLU. „Očekával bych mnohem větší nasazení HC Olomouc. Neobjevilo se dosud na příklad ujištění, že se tady pokusí v maximální možné míře extraligu zachovat,“ dotkl se Štěpán Kellner (KDU-ČSL) nedávného hájení nejvyšší úrovně v baráži.

Návrh pokračovat v jednání nakonec podpořilo 27 zastupitelů, potřeba bylo 23 hlasů. Další detaily mají znát v příštích měsících, pak budou definitivně rozhodovat, jak se město k nabídce developera postaví.