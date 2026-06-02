Olomouc (o)žije: Největší pouliční festival přivítá 250 uměleckých těles

Festival Olomouc (o)žije letos nabídne přibližně 250 uměleckých těles z celé republiky. Na desítkách míst, tzv. hudebních pointech v centru města bude během třídenního programu znít hudba, řekli dnes ČTK pořadatelé akce.
Největší pouliční festival v České republice obsadí od 18. do 20. června historické centrum města i další lokality. Organizátoři čekají rekordní ročník s návštěvností kolem 30.000 lidí, který kromě hudebníků nabídne také tanečníky, výtvarníky či sportovní program děti.
"Letos evidujeme na 250 vystoupení, což je oproti loňsku nárůst asi o 50 až 60 programových položek. Převážná většina účinkujících jsou hudebníci, tou druhou nejpočetnější skupinou jsou tanečníci, ale máme i výtvarníky a další umělce," řekl ČTK ředitel festivalu Radek Studený.
Akce využívá unikátní model pouliční kultury, kdy umělci vystupují bez nároku na honorář a návštěvníci jim přispívají dobrovolně do klobouku nebo prostřednictvím QR kódů. Vstup na festival zůstává zdarma. Podle organizátorů právě tento princip vytváří bezprostřední kontakt mezi publikem a účinkujícími a přispívá k mimořádné atmosféře akce.
Přehlídka, která se odehrává před různými kavárnami či restauracemi, se každoročně rozšiřuje také prostorově. Letos se do zapojí dalších 11 podniků; celkový počet improvizovaných pódií se blíží k devíti desítkám. Hudební produkce se nebude odehrávat pouze na tradičních místech v historickém centru, ale také v dalších částech širšího středu města. Přehlídka se rozšíří o Čechovy sady, kde se v sobotu 20. června uskuteční partnerský festival Sporťáček ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc.
Poprvé se festival rozšíří také o čtvrteční program. Velkolepé zahájení na Horním náměstí nabídne vystoupení bubenické skupiny Jumping Drums a následnou velkou karaoke show s projektem Game of Life, uvedli pořadatelé.
Program zůstává multižánrový. Vedle hudebníků se představí tanečníci, výtvarníci i další performeři. Účastníci přijedou z celé České republiky a stále častěji také ze zahraničí. Například z Polska, Slovenka, Velké Británie nebo Itálie. "Máme sólisty, dua, tria, ale i velké kapely, sbory nebo smyčcová tělesa. Celkově odhadujeme, že do dění festivalu bude zapojeno 700 až 800 lidí," doplnil ředitel festivalu.
Festival Olomouc (o)žije vznikl v roce 2021, kdy v centru Olomouce zahrálo kolemjdoucím přes 60 hudebníků, buskerů a kapel. Podle zakladatele akce Štěpána Havrana vznikla přehlídka během pandemie covidu jako jednorázový happening, který měl vrátit život do ulic města. "Původně jsme vůbec neuvažovali o tom, že by z toho vznikla každoroční tradice. Na základě impulzů a dotazů, které se valily ze všech stran, jsme si řekli, že to zopakujeme,“ řekl ČTKHavran. Nyní se na přípravě festivalu podílejí desítky lidí.
Organizátoři jsou přesvědčeni, že hlavním důvodem rostoucí popularity festivalu zůstává jedinečná atmosféra. "Právě atmosféra je pro umělce tou největší odměnou," dodal Havran.