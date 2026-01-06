O finanční odměnu za změnu trvalého pobytu mohou občané, kteří splní podmínky, žádat od 1. června 2026. Počet nově přihlášených obyvatel Olomouce k trvalému pobytu loni od srpna do konce prosince několikanásobně překonal výsledky ze stejného období roku 2024. Zatímco předloni se přihlásilo 699 lidí, loni jich bylo 2969.
Přihlaste se k trvalému pobytu, zaplatíme vám, láká radnice v Olomouci
„Pro mě je důležitý každý nový Olomoučan. Je třeba myslet i do budoucna. Ti, kdo se přihlásili, pomohou městu třeba s provozem MHD, opravami silnic nebo svozem odpadu, a to nejen letos, ale i v dalších letech,“ uvedla primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO).
Před vyhlášením výzvy bylo v Olomouci přihlášeno 102 000 obyvatel, podle ministerstva vnitra ve městě ale reálně žije přibližně 115 000 lidí. Za každého registrovaného obyvatele město dostává z rozpočtového určení daní 21 000 korun ročně.
Olomouc chce tlačit lidi k přihlášení trvalého bydliště, třeba přes parkování
Letos magistrát každému z nově přihlášených obyvatel zaplatí 10 000 korun, do rozpočtu města i tak přibude 11 000 korun za člověka. V dalších letech to pak bude celá částka.
Magistrát kampaní oslovil lidi, kteří v Olomouci žijí, pracují, využívají dotované služby, ale k trvalému pobytu jsou hlášeni jinde. Radní vypočítali, že pokud by se všichni lidé žijící v Olomouci přihlásili k trvalému pobytu, tak by město mohlo na dani získat ročně přes čtvrt miliardy korun.