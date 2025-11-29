V Olomouci restaurují cenné odlitky barokních soch ze sloupu zapsaného v UNESCO

Autor: ČTK, iDNES.cz
  8:02aktualizováno  8:02
Sádrové odlitky soch z olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice zapsaného na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO opravují nyní restaurátorky tamního Vlastivědného muzea v prostorách Slovanského gymnázia. Díla v nadživotní velikosti, jež dnes představují mimořádně cenné svědectví o historii monumentu, zde stojí už jedenáct let a jejich stav se výrazně zhoršil.

Odlitky světců Václava, Mořice, Cyrila a Metoděje vznikly podle forem zhotovených za druhé světové války jako přesná dokumentace původních skulptur kvůli snaze ochránit nejcennější památky města.

„Ve 40. letech 20. století rostly v Olomouci obavy o osud uměleckých památek a jednu z nejvíce exponovaných představoval Sloup Nejsvětější Trojice. Proto vznikly klínové formy světeckých postav a reliéfů sloupu, aby bylo možné v případě poškození vytvořit jejich přesné kopie,“ vysvětlila kurátorka a historička umění Markéta Šreková Doláková.

V prostorách olomouckého Slovanského gymnázia nyní restaurátorky opravují sádrové odlitky soch z olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice.
V prostorách olomouckého Slovanského gymnázia nyní restaurátorky opravují sádrové odlitky soch z olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice.
V prostorách olomouckého Slovanského gymnázia nyní restaurátorky opravují sádrové odlitky soch z olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice.
V prostorách olomouckého Slovanského gymnázia nyní restaurátorky opravují sádrové odlitky soch z olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice.
9 fotografií

Podle kurátorky jsou cenné i sádrové odlitky, které byly z forem pořízeny. Mají nejen dokumentační hodnotu, ale umožňují divákovi vnímat monument zblízka a uvědomit si technickou i uměleckou náročnost původního díla.

Sochám podle restaurátorek nesvědčilo dlouhodobé umístění na chodbách školní budovy, kde je nestálé klima, vlhkost, nevyhovující světlo a také průvan. Práce začaly koncem jara rozsáhlým průzkumem a fotodokumentací, opravy soch v prostorách gymnázia pokračují od září.

Měření lesku i tloušťky zlacení. Vědci pomáhají s opravou olomouckého skvostu

Cílem zásahu odbornic je zpevnit povrch, zpomalit degradaci a sjednotit vzhled tak, aby bylo možné sochy bezpečně vystavovat i nadále, přiblížila restaurátorka Aneta Ševčíková. Po dokončení zůstanou odlitky vystaveny na Slovanském gymnáziu.

Vlastivědné muzeum v Olomouci má ve sbírkách kromě těchto odlitků také dva historické modely Sloupu Nejsvětější Trojice, jenž se řadí mezi nejvýznamnější barokní sloupy ve střední Evropě. První model je ze dřeva a zachycuje jednu z uvažovaných podob sloupu, bohatší a zdobnější než finální provedení. Je vystaven ve stálé expozici dějin města Olomouce.

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

Druhý model pro změnu zobrazuje sloup v podobě z roku 1766, tedy krátce po jeho dokončení, s původní polychromií i anděly držícími prosklené lucerny. Návštěvníci ho mohou vidět v městském informačním centru.

Barokní sloup je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů, na sochařské výzdobě se podíleli Filip Sattler a Ondřej Zahner. Umělecký skvost vysoký 32 metrů postavili v letech 1716 až 1754. Památka nyní prochází rozsáhlou obnovou za zhruba 30 milionů korun, oprava začala loni na jaře.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Pelhřimov dokončil přístavbu Základní školy Na Pražské

ilustrační snímek

Pelhřimov dokončil přístavbu Základní školy Na Pražské. Celkové náklady na stavbu byly přes 52 milionů korun s DPH. Škola s více než 500 žáky díky tomu získala...

29. listopadu 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Spolek chce neobhospodařovaný pozemek v Brništi změnit v sad, alej i pastvinu

ilustrační snímek

Na ovocný sad, alej, remízek, květnatou louku a pastvinu chce liberecký spolek Čmelák přeměnit neobhospodařovaný pozemek v Brništi na Českolipsku o rozloze 2,6...

29. listopadu 2025  8:20,  aktualizováno  8:20

Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

Mráz pomohl skiareálům, aby přivítaly první lyžaře dřív než v minulých letech. Před sezonou investovaly hlavně do zasněžování. U Lipna zůstaly ceny jízdného stejné jako v minulé zimě, na Zadově...

29. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Požár objektu bažantnice na Uherskohradišťsku způsobil škodu 6,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Požár hospodářského objektu bažantice v Boršicích na Uherskohradišťsku způsobil podle informací hasičů škodu ve výši 6,5 milionu korun. Hořet tam začalo v...

29. listopadu 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Zlínském kraji varují silničáři místy před námrazou, opatrnost je namístě

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji varují silničáři místy před námrazou, vyskytovat se může na mokrých vozovkách Zlínska i Vsetínska. Opatrnost je proto namístě, uvádí na svém...

29. listopadu 2025  7:57,  aktualizováno  7:57

Na severu Olomouckého kraje leží na inertních vozovkách ujetý sníh

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji je třeba počítat se zvýšenou opatrností na silnicích na severu regionu, na vozovkách udržovaných inertně tam leží zledovatělá nebo namrzlá...

29. listopadu 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Na severu Olomouckého kraje leží na inertních vozovkách ujetý sníh

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji je třeba počítat se zvýšenou opatrností na silnicích na severu regionu, na vozovkách udržovaných inertně tam leží zledovatělá nebo namrzlá...

29. listopadu 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Ústí n. Labem nechá zpracovat projekty za 7 milionů na úpravy školek

ilustrační snímek

Ústí nad Labem nechá zpracovat projekty odhadem za sedm milionů korun na úpravy několika svých mateřských škol. Na stavební práce, které mají přinést...

29. listopadu 2025  7:40,  aktualizováno  7:40

Elektronika klasické knihy nevytlačí, říká ředitelka nejlepší knihovny v Česku

Ředitelkou žďárské Městské knihovny roku 2025 je třetím rokem Martina Sedláková.

„Je vidět, slyšet, je otevřená všem a spolupracuje s mnoha organizacemi.“ To je jen pár slov z obsáhlého hodnocení poroty, která udělila Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou titul...

29. listopadu 2025  9:12

Sauna na lodi a divočácké menu v St. Wolfgangsee. Během adventu tu voní svařák a punč

Saunovací loď

Když svítí obří svíčka na jezeře, je to jasný signál: advent na Wolfgangsee začal. Navštivte s námi kouzelné místo v sousedním Rakousku.

29. listopadu 2025

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Na západě Čech mrholí, silnice jsou sjízdné bez nehod a bez omezení

ilustrační snímek

Na západě Čech mrholí, místy se objevují mlhy a teploty se pohybují kolem nuly. Silničáři proto radí radí opatrnost, jelikož při mrznoucím dešti se může tvořit...

29. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  7:52

Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, hrozí mrznoucí mlhy

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších v Královéhradeckém kraji zůstává až pět centimetrů silná vrstva uježděného sněhu, která může být zledovatělá. Uježděný...

29. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  7:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.