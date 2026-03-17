Olomouc opraví za 2,8 milionu korun Merkurovu kašnu v centru města

Odborníci v březnu zahájí rekonstrukci Merkurovy kašny v historickém centru Olomouce, která je součástí unikátního souboru olomouckých barokních kašen. Opravena bude i její technologie. Rekonstrukce Merkurovy kašny v ulici 28. října potrvá do srpna, stát bude 2,8 milionu korun bez DPH. Město na projekt získalo dotace od ministerstva kultury a Olomouckého kraje. ČTK to dnes sdělila Ludmila Otiepková z majetkoprávního odboru olomouckého magistrátu.
Odborníci loni při kontrole technického stavu Merkurovy kašny zjistili, že má ucpané trysky a poškozené spárování i těsnění, takže z ní prosakuje voda. "V rámci obnovy technologického zařízení bude provedena demontáž stávající dožité technologie a její výměna za novou technologii s filtrací a chemickým čištěním cirkulované vody," uvedla Otiepková.
Merkurova kašna se díky rekonstrukci stane první olomouckou kašnou, jejíž nádrž bude vyplněna olověnou vložkou. "Město se pro olovo rozhodlo, protože u kašny opakovaně docházelo k průsakům vody, které tradiční těsnící metody nedokázaly spolehlivě odstranit. Olověná vložka zajistí bezpečné utěsnění nádrže. Tento způsob těsnění se při obnovách historických kašen a kulturních památek osvědčuje čím dál častěji," podotkla Otiepková.
Restaurátoři barokní kašnu důkladně očistí a ošetří zvětralé části kamene. Součástí plánovaných oprav jsou i rozsáhlé stavební a zemní práce v okolí kašny. K technologické šachtě technici položí nové potrubí a šachtu upraví tak, aby do ní mohli umístit moderní technologii. Projekt počítá i s výměnou části nevyhovující kanalizační přípojky.
Kašna pochází z roku 1727. Námět kašny souvisí s Merkurovu rolí patrona obchodu a s oslavou města jako obchodního centra. Sochařská výzdoba je dílem předního barokního sochaře Filipa Sattlera.
Stejně jako olomoucká kašna Tritonů či Herkulova kašna i Merkurova kašna v minulosti změnila své místo, byť jen nepatrně. V roce 1977 byla rozebrána kvůli výstavbě obchodního domu Prior v jejím těsném sousedství. Po dokončení stavby byla v roce 1982 znovu instalována, ale s mírným posunem a jinou orientací oproti původnímu umístění směrem do ulice 28. října, aby nepřekážela dopravnímu provozu na rušné třídě.
Barokní kašny v centru Olomouce představující antickou mytologii. Do souboru patří nejstarší kašna Neptunova a Herkulova z konce 17. století, které doplňují kašna Jupiterova, Tritonů, Caesarova a Merkurova pocházející z počátku 18. století. V roce 2002 byla v centru Olomouce zprovozněna Arionova kašna z dílny sochaře Ivana Theimera.