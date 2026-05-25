Olomouc oslaví patronku svatou Pavlínu historickým průvodem i koncerty

Historickým průvodem, chrámovým koncertem i tanečním večerem pod širým nebem si Olomouc první červnový víkend připomene svou patronku svatou Pavlínu. Součástí Svátků města, kterými Olomouc ožije 5. a 6. června, bude také program pro rodiny s dětmi, komentované prohlídky města nebo tradiční písková socha u radnice. Oslavy se propojí s mezinárodním festivalem pěveckých sborů Svátky písní. ČTK to dnes sdělila Lucie Rozbořilová z oddělení organizace společenských akcí magistrátu.
Historické procesí připomínající patronku města, která podle legendy zbavila Olomouc morové epidemie, vyrazí z Horního náměstí v pátek 5. června v 18:00. Zakončí jej bohoslužba v kostele svatého Mořice. "Její součástí bude také chrámový koncert zahraničního pěveckého sboru Palm Beach Atlantic University Choir z USA, který do Olomouce zavítá v rámci Svátků písní," uvedla Rozbořilová.
Na loňskou premiéru naváže taneční večer pod hvězdnou oblohou. Podle Rozbořilové měla akce loni velký ohlas. "Proto jsme se rozhodli ji letos zopakovat a věříme, že taneční večery budou mít v programu Svátků města i v dalších letech své čestné místo," podotkla. Akce v režii Tanečního Studia Tomáše Komendy je na programu v pátek 5. června večer na Horním náměstí za doprovodu skupiny Panorama Band.
Sobotní program bude zaměřen především na rodiny s dětmi. Horní náměstí nabídne kreativní dílny, bublinovou show, jarmark regionálních produktů či program Festivalu základních uměleckých škol Olomouckého kraje. Připraveny jsou také komentované prohlídky města a písková socha věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi.
Oslavy vyvrcholí v sobotu večer koncertem pod širým nebem S hvězdami severu, který propojí Svátky města s letošní Finskou sezonou v Olomouci a připomene 40 let partnerství s finským městem Tampere. Na koncertě zazní skladby skupin ABBA, Roxette či Nightwish v podání orchestru Moravské divadlo Olomouc a hostujících sborů a interpretů.