Olomouc otevře v září obor jevištní technologie pro 15 studentů, jediný v ČR

První přijímací zkoušky, včetně talentových, mají za sebou zájemci o nový studijní obor jevištní technologie, který nabízí Střední škola grafiky a médií Olomouc jako jediná v Česku. Vyučování zahájí v září, v prvním ročníku usedne do lavic zatím 15 studentů. Obor reaguje na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných profesí v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Studenti se budou učit v nově vybudovaném Kulturně edukační centrum (KEC) Moravského divadla Olomouc, povedou je i externí odborníci, řekl ČTK ředitel školy Petr Skyva.
Zájemce u talentových zkoušek posuzovali pedagogové školy s aprobacemi ve výtvarné kultuře a výchově, ale i externí odborníci. Odbornou výuku budou zajišťovat mimo jiné zástupci Moravského divadla a Moravské filharmonie, Anna Motalíková a Jan Petr. "Lidí se správným přínosem pro kvalitu výuky bude dost," uvedl ředitel školy.
Studenti budou pracovat s nejmodernější jevištní technologií, veškeré zkušenosti a dovednosti budou poté moci uplatnit v praxi. "Jde o o obor, který je v podstatě v celé Evropě jedinečný, takto komplexně pojatý jej máme pouze tady v Olomouci. Studenti přitom budou pracovat s tím úplně nejnovějším, budou tedy znát špičkové technologie a je poté otázkou, v jaké míře budou vybaveny divadelní provozy nebo jiné kulturní akce. Oni však budou připraveni komplexně," dodal Petr Skyva.
Kromě samotné výuky studenty čeká také praxe a stáže v Česku i v zahraničí. Podle ředitele školy se studijní obor bude postupně zdokonalovat a ladit, předpokládá i navýšení počtu studentů v ročníku.
Nový studijní obor je součástí vzdělávací oblasti projektu KEC, za kterým je Moravské divadlo Olomouc. Podle zástupců divadla umožní systematicky předávat odborné znalosti a praktické zkušenosti nové generaci jevištních techniků, osvětlovačů a zvukařů. "Jedná se o unikátní středoškolský obor v rámci celé České republiky. V této profesi dlouhodobě panuje výrazný nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti kultury. Studenti budou mít během školního roku možnost své nově nabyté znalosti aktivně uplatňovat v praxi, zapojí se do každodenního provozu divadla, poznají fungování jednotlivých technických složek v zákulisí a zároveň se budou učit od svých zkušenějších kolegů přímo v reálném prostředí," řekla ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová.
KEC zahájil provoz v areálu Střední školy grafiky a médií Olomouc na přelomu roku. Projekt za 120 milionů korun, na kterém spolupracuje město Olomouc a Olomoucký kraj, získal podporu téměř 40 milionů korun z Národního plánu obnovy. V centru postupně vznikne zázemí pro Baletní studio při MDO, součástí nabídky budou také pravidelné akce pro veřejnost.