Začínala v Kanadě mytím sudů a tanků, teď bude sládkovou olomouckého pivovaru

Daniel Vachek
  5:02aktualizováno  5:02
Pivovarnictví už dávno není jen doménou mužů. Nová sládková v olomouckém pivovaru Twinberg Markéta Pohlová ukazuje, že ženy mají v oboru své pevné místo a přinášejí do něj nejen nové nápady, ale i cit pro chuť. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje svou cestu k pivovarnictví, rozdíly mezi českou a zámořskou pivní kulturou i to, jaké speciály chystají na jaro.

Sládková olomouckého pivovaru Twinberg Markéta Pohlová. | foto: archiv M. Pohlové

Jak je to běžné, že roli sládka v pivovaru zastává žena?
Myslím si, že to není tak vzácné. Když jsem žila v zahraničí, pohybovala se ve sládkovském odvětví spousta holek. Stejně tak v České republice to začíná být celkem běžné.

V cizině jste se také věnovala výrobě piva?
V zahraničí jsem žila devět let a právě tam začala moje sládkovská kariéra. Mám vystudovanou technologii potravin a měla jsem vedoucího práce, který byl milovník piva. Na škole jsme měli také takový malý pivovárek, takže bakalářskou i diplomovou práci jsem věnovala právě výrobě. Pak jsem se na devět let odstěhovala do Kanady a chtěla pracovat v oboru. Tím, že jsem žila v horském resortu, tak jediné, co tam z tohoto odvětví měli, byly pivovary.

Tam jste pracovala od začátku jako sládková?
Začala jsem v místním pivovaru, kde jsem pracovala tři roky, a za tu dobu jsem si to odmakala od umývání sudů přes čištění tanků až po vaření a kontrolu kvality.

Jaká je tamní pivní kultura?
V Americe i Kanadě mají velkou pivní mánii. Oblíbené tam jsou ležáky i svrchně kvašená piva, což v České republice, když jsem tu ještě žila, nebylo tak rozjeté. Bavila mě především ta rozmanitost chutí, které se dají vytvořit. Pohrát si s chmelem, s kvasnicemi.

Nejlepší světlý ležák i desítka. Přerovský pivovar zářil na nejstarší české soutěži

Nedívají se sládci muži na ženy v této pozici trochu skrz prsty?
Myslím si, že ne. Samozřejmě – nechci teda urazit holky – nezvládneme toho fyzicky tolik, co kluci. Ale co se týče kvality výroby, tak tam podle mě není problém. Myslím si, že je obecně fajn mít i jiný, třeba jemnější pohled. Třeba já mám raději jemnější piva než ta osmiprocentní. Muži a ženy vnímají chutě trochu jinak a mají jinak nastavené chuťové buňky. Obecně pohled na ženy ve výrobě piva ilustruje projekt Pink Boots.

O co jde?
O celosvětový projekt, jenž oslavuje ženy v pivovarnictví. Kolem Mezinárodního dne žen se vaří speciální pivo a používá se chmel Pink Boots, který je každý rok trochu jiný. Třeba my letos naplánovali Farmhouse Ale s pepřem a ibiškem.

Plánujete na jaro ještě další speciály, třeba se sezonními surovinami?
Co se týče sezonních surovin, chystáme bezové pivo Elder Blast. Ten jsme dělali už loni – nasbírali jsme květy, udělali sirup a během kvašení ho dali do tanku. Jinak během jara a léta bývají slabší piva, třeba osmistupňová, aby mohl třeba přijet cyklista, dát si dvě nebo tři a pak mohl v klidu odjet.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Nezvedený syn z Kadaně okradl své vlastní rodiče

ilustrační snímek

Podezřelého policisté zadrželi na místě uprostřed noci.

16. dubna 2026  4:59

Obyvatelé Lovosic mohou opět určit, na co půjde část rozpočtu

Lovosická radnice spouští další ročník participativního rozpočtu.

Lovosická radnice spouští další ročník participativního rozpočtu.

16. dubna 2026  4:59

Ústí nad Labem odkoupilo oblíbené valentýnské srdce

Ústí nad Labem

Valentýnské srdce, které se loni objevilo v atriu magistrátu města Ústí nad Labem, si rychle získalo oblibu veřejnosti a stalo se vyhledávaným místem pro fotografování. Vedení města se proto rozhodlo...

16. dubna 2026  4:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Braňanech si přijdou na své fanoušci jezdeckého umění

Trucktrial - ilustrační foto

O víkendu 18. a 19. dubna hostí Braňany závod speciálně upravených náklaďáků různých značek a kategorií.

16. dubna 2026  3:59

Soud bude znovu jednat o vazbě pro Jiřikovského, žalobce ji navrhl prodloužit

ilustrační snímek

Městský soud v Brně dnes bude po několika měsících znovu jednat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, který v ní je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobce...

16. dubna 2026,  aktualizováno 

Policie pátrá po dívce, která se sebepoškozovala. Utekla z diagnostického ústavu

Policie (ilustrační foto)

Pražští kriminalisté pátrají po šestnáctileté dívce, která utekla z diagnostického ústavu na Praze 4. V minulosti se dopouštěla sebepoškozování, policisté se obávají o její život. Naposledy dívku...

15. dubna 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Malé autobusy jsou jak stvořené do úzkých ulic Starého Města.

vydáno 15. dubna 2026  21:04

Kachny jsme viděli všude, ale ve fontáně ještě ne :-)

vydáno 15. dubna 2026  20:14

Dvě akce ve dvou dnech. Faunapark chystá Beskydská strašidýlka i Den pro Zemi

Faunapark ve Frýdku-Místku.

Frýdecko-místecký Faunapark zve o nadcházejícím víkendu návštěvníky hned na dvě akce.

15. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Do poutního chrámu v Hejnicích se po renovaci vrátil monumentální lustr

Do poutního chrámu v Hejnicích se po renovaci vrátil monumentální lustr

Do poutního chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku, který je národní kulturní památkou, se dnes po renovaci vrátil monumentální lustr z mosazi...

15. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Po testech přichází čekání: Přijímačky na střední školy 2026 krok za krokem

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

První kola přijímacích zkoušek na střední školy 2026 jsou za námi. Uchazeče i jejich rodiče teď čeká několik dní nejistoty – jak dopadly testy z matematiky a českého jazyka, kolik bodů získali a zda...

15. dubna 2026  19:30

