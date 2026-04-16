Jak je to běžné, že roli sládka v pivovaru zastává žena?
Myslím si, že to není tak vzácné. Když jsem žila v zahraničí, pohybovala se ve sládkovském odvětví spousta holek. Stejně tak v České republice to začíná být celkem běžné.
V cizině jste se také věnovala výrobě piva?
V zahraničí jsem žila devět let a právě tam začala moje sládkovská kariéra. Mám vystudovanou technologii potravin a měla jsem vedoucího práce, který byl milovník piva. Na škole jsme měli také takový malý pivovárek, takže bakalářskou i diplomovou práci jsem věnovala právě výrobě. Pak jsem se na devět let odstěhovala do Kanady a chtěla pracovat v oboru. Tím, že jsem žila v horském resortu, tak jediné, co tam z tohoto odvětví měli, byly pivovary.
Tam jste pracovala od začátku jako sládková?
Začala jsem v místním pivovaru, kde jsem pracovala tři roky, a za tu dobu jsem si to odmakala od umývání sudů přes čištění tanků až po vaření a kontrolu kvality.
Jaká je tamní pivní kultura?
V Americe i Kanadě mají velkou pivní mánii. Oblíbené tam jsou ležáky i svrchně kvašená piva, což v České republice, když jsem tu ještě žila, nebylo tak rozjeté. Bavila mě především ta rozmanitost chutí, které se dají vytvořit. Pohrát si s chmelem, s kvasnicemi.
Nejlepší světlý ležák i desítka. Přerovský pivovar zářil na nejstarší české soutěži
Nedívají se sládci muži na ženy v této pozici trochu skrz prsty?
Myslím si, že ne. Samozřejmě – nechci teda urazit holky – nezvládneme toho fyzicky tolik, co kluci. Ale co se týče kvality výroby, tak tam podle mě není problém. Myslím si, že je obecně fajn mít i jiný, třeba jemnější pohled. Třeba já mám raději jemnější piva než ta osmiprocentní. Muži a ženy vnímají chutě trochu jinak a mají jinak nastavené chuťové buňky. Obecně pohled na ženy ve výrobě piva ilustruje projekt Pink Boots.
O co jde?
O celosvětový projekt, jenž oslavuje ženy v pivovarnictví. Kolem Mezinárodního dne žen se vaří speciální pivo a používá se chmel Pink Boots, který je každý rok trochu jiný. Třeba my letos naplánovali Farmhouse Ale s pepřem a ibiškem.
Plánujete na jaro ještě další speciály, třeba se sezonními surovinami?
Co se týče sezonních surovin, chystáme bezové pivo Elder Blast. Ten jsme dělali už loni – nasbírali jsme květy, udělali sirup a během kvašení ho dali do tanku. Jinak během jara a léta bývají slabší piva, třeba osmistupňová, aby mohl třeba přijet cyklista, dát si dvě nebo tři a pak mohl v klidu odjet.