Cizinec hodil po policistech nůž, viní ho z pokusu o vraždu. Video ze zásahu má cenu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:52aktualizováno  14:52
Napadení policistů v okrajové části Olomouce z loňského října překvalifikovali kriminalisté na pokus o vraždu. Osmatřicetiletého cizince, který na policisty zaútočil s nožem v ruce, původně obvinili z násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví. Video ze zásahu bodovalo v policejní soutěži Nejlepší důkaz.

Případ se stal loni 19. října. Podezřelého, který se s dlouhým nožem v ruce pohyboval poblíž Hodolanské ulice v Olomouci, nahlásili policistům svědci kolem 22:00.

„Policisté pohotovostního a eskortního oddělení a oddělení hlídkové služby muže na místě záhy vypátrali, ten se však s nožem proti nim ohnal. Na jejich výzvy v češtině ani v angličtině nereagoval a zasahující policisty ohrožoval. Po jednom z nich nůž dokonce hodil,“ popsala tehdy situaci policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Protože agresivní muž stál u oken, nemohli policisté použít služební zbraň. Zneškodnili ho proto pomocí slzného plynu. Zadržený skončil v policejní cele, přesný důvod svého chování nebyl schopný vysvětlit. „Díky Interpolu kriminalisté zjistili, že obviněný má za sebou kriminální minulost, mimo jiné také napadení se zbraní nebo napadení policisty,“ dodala mluvčí.

Budějovičtí strážníci odzbrojili muže s nožem, za video ze zásahu mají cenu

Muže nakonec soud poslal na návrh žalobce do vazby. Už tehdy policie upozorňovala, že se právní kvalifikace může během vyšetřování ještě rozšířit.

Úspěch v soutěži

Policisté celý incident zdokumentovali na videu a právě záznam z tohoto zásahu zvítězil za loňský rok ve své kategorii v soutěži Nejlepší důkaz, kdy se hodnotí oficiální policejní videa podle tří kritérií: popularizační význam, profesionalita zásahu a důkazní hodnota. Klip získal 29 bodů ze 30.

„Chválím hlasitou a srozumitelnou výzvu k odhození zbraně, dokonce i cizojazyčně. Dále velmi dobré taktické rozestavění a rozestupy mezi zakročujícími policisty. Vzájemná kontrola policistů při míření a manipulaci se zbraní, kdy policista říká druhému policistovi, ať nestřílí, protože za pachatelem je přes skleněnou výplň v budově několik lidí,“ komentoval zobrazenou akci policejní expert a člen poroty Martin Hrinko, který u soutěžních videí hodnotí kritérium profesionality.

Loni se stalo v Olomouckém kraji 15 vražd či pokusů o ni. Původně jich policisté evidovali na konci roku 13, nakonec k nim přibyly po překvalifikování trestného činu další dvě.

