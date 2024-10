Osamělý vlk má pomník v rodné vsi. Otaslavice si připomněly letecké eso

Pomník na okraji Otaslavic tvoří předek letounu Hurricane s trojlistou vrtulí, na kterém František létal v 303. stíhací polské peruti RAF.

„Když jezdím po republice nebo po Evropě, vidím americké pomníky, i když ve zmenšeninách, tak jsem si řekl, že uděláme něco Františkovi, ať ho to zviditelnění. V Anglii je malý pomníček v trávě, pro takového člověka je to směšné,“ říká Jaroslav Ondruška k svéhlavému letci, jenž dosáhl sedmnácti jistých sestřelů nacistických letadel. A to i díky tomu, že mu vzhledem k jeho nekázni velitelé umožnili bojovat mimo sestavu perutě samostatně. Britové mu proto přezdívali osamělý vlk.

Kdyby stál dnes František vedle nového pomníku, k vzhledu letadla by nejspíš neměl výhrady. „Udělali jsme přesnou kopii. Sehnal jsem plánky na odpovídající velikost, jeden z mých spolupracovníků mi vytvořil rám, na který se pak dávaly plechy. Kde teď končí letadlo v kameni, už by seděl pilot,“ popisuje autor. V kamenolomu vybral pro podstavec kámen tvarovaný tak, aby letadlo na něj posazené působilo, že vzlétá.

Na spodní straně Hurricanu zaujme výrazné písmeno R. „Jde o zakamuflovaná označení pilotů, aby je ostatní poznali. Znak sloužil i pro vojáky na zemi, kteří sledovali letadla dalekohledy, jelikož nebyly vysílačky s takovým dosahem,“ vysvětluje Ondruška.

S nápadem vybudovat pomník u vjezdu do vesnice přišel v roce 2020. Vedení obce mu pomohlo v jednání s úřady a o rok později získali souhlas ministerstva obrany. Oficiálně tak jde o válečný hrob. „Když nebudu počítat naši práci se synem a vnukem, tak materiál a všechno kolem stálo zhruba 220 tisíc. Vše jsem zatím financoval já, ještě je otázka, jak se úřady domluvím,“ podotýká nadšenec.

Snaha uctít rodáka, jenž je možná známější v zahraničí než u nás, ale byla veliká. „Josef František je vzpomínám spíš v Polsku, ale i v Anglii. Tady to nikdo neprezentuje, že tento člověk pocházel odtud a něco takového dokázal. Možná se teď něco změní,“ přeje si Jaroslav Ondruška.

Jeho slova dokládá například dopis bývalého britského premiéra Borise Johnsona z roku 2020, který poslal do Česka u příležitosti vzpomínek na 80. výročí bitvy o Británii. „Josef byl znamenitý pilot a jeho odkaz coby jednoho z nejúspěšnějších pilotů bitvy o Británii je toho důkazem. … Za pouhých 28 dní od jeho prvního vítězství 2. září do jeho posledního 30. září, sestřelil sedmnáct nepřátelských letounů. Josefova služba a oběť hrála velmi důležitou roli v upevnění svobody pro příští generace a zaslouží si náš nejhlubší vděk,“ napsal Johnson.

Součástí odhalení pomníku měl být i průlet armádních letounů Gripen a seskok parašutistů, kvůli nepřízni počasí na ně ale nedošlo.

Otaslavický pomník je nejvýraznější připomínkou, ne však jedinou. „Památku Josefa Františka připomíná v Prostějově několik památníků. Jeho jméno je uvedeno na památníku československých letců padlých ve druhé světové válce umístěném na místním městském hřbitově, dále jeho jméno nese prostějovský aeroklub a také pomníček odhalený 6. října 2014 na prostějovském letišti u příležitosti stého výročí jeho narození,“ uvádí historik Muzea a galerie v Prostějově Filip Gregor.

„V Otaslavicích připomíná od 70. let Františka pamětní deska, pomník umístěný před rodným domem nebo muzeum,“ dodává Gregor.