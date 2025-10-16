„Strážníci byli v úterý 7. října v odpoledních hodinách vysláni na základě přijatého telefonického oznámení do ulice Kmochova, kde mělo na sídlišti docházet k porcování divočáka. Na místě byl poté ztotožněn muž, který zvíře porcoval na staré kovové konstrukci pro sušení prádla,“ potvrdil mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.
„Dotyčný předložil dokumenty týkající se původu a nabytí zvířete. Na základě zjištěných skutečností byla záležitost následně konzultována s několika odbornými subjekty státní správy, kdy nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů, jelikož muž zvíře porcoval pro vlastní spotřebu,“ dodal.
Žádné porušení legislativy neshledala například Státní veterinární inspekce. „Jelikož se zcela zjevně jedná o přípravu potravin pro soukromou a domácí spotřebu, nevztahují se na ně hygienické požadavky veterinární legislativy,“ uvedl mluvčí inspekce Petr Vorlíček.
Situace by se podle něj změnila tehdy, pokud by existoval důkaz, že maso z daného kusu bylo uvedeno na trh.
„Aspoň budou děti vědět, jak vzniká maso“
Samotný muž ve svém počínání problém nevidí. „Nemám kde jinde to dělat, nebudu to dělat třeba v obýváku. Mám rád maso, tak jsem si koupil na Libavé divočáka,“ řekl pro CNN Prima News.
Reakce lidí z okolí i na sociálních sítích, kde se objevila fotka napůl rozporcovaného divočáka, se různí. „Prostě hnus a někdo si dovede z toho dělat legraci,“ napsala například Eva D. ve facebookové komunitní skupině Olomoučáci.
„Hned bych vzal demižon domácí a šel jim pomoct, taková sousedská zabijačka na sídlišti by mohla mezi ty zapšknutý panelákový krysy vnést trochu pozitiva...“ obul se naopak třeba Zbyněk Zbyšek S. do kritiků.
Na argument, že zvíře bylo porcováno hned vedle dětského hřiště, pak řada lidí reagovala slovy, že děti aspoň budou vědět, že maso „neroste v supermarketu“.
„My, co jsme v tom žili od mládí, nás to nerozhodí. Ještě donedávna manžel stahoval králíky, ale tak u nás se to dělá na dvoře za barákem,“ podotkla například Kateřina Ch. v diskuzi.