Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Autor: stk
  14:52aktualizováno  14:52
Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo. Celou situaci řešila městská policie i několik úředních institucí.

„Strážníci byli v úterý 7. října v odpoledních hodinách vysláni na základě přijatého telefonického oznámení do ulice Kmochova, kde mělo na sídlišti docházet k porcování divočáka. Na místě byl poté ztotožněn muž, který zvíře porcoval na staré kovové konstrukci pro sušení prádla,“ potvrdil mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Na olomouckém sídlišti muž porcoval divočáka, kterého si pověsil na starý nevyužívaný sušák na prádlo.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Dotyčný předložil dokumenty týkající se původu a nabytí zvířete. Na základě zjištěných skutečností byla záležitost následně konzultována s několika odbornými subjekty státní správy, kdy nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů, jelikož muž zvíře porcoval pro vlastní spotřebu,“ dodal.

Žádné porušení legislativy neshledala například Státní veterinární inspekce. „Jelikož se zcela zjevně jedná o přípravu potravin pro soukromou a domácí spotřebu, nevztahují se na ně hygienické požadavky veterinární legislativy,“ uvedl mluvčí inspekce Petr Vorlíček.

Situace by se podle něj změnila tehdy, pokud by existoval důkaz, že maso z daného kusu bylo uvedeno na trh.

„Aspoň budou děti vědět, jak vzniká maso“

Samotný muž ve svém počínání problém nevidí. „Nemám kde jinde to dělat, nebudu to dělat třeba v obýváku. Mám rád maso, tak jsem si koupil na Libavé divočáka,“ řekl pro CNN Prima News.

Reakce lidí z okolí i na sociálních sítích, kde se objevila fotka napůl rozporcovaného divočáka, se různí. „Prostě hnus a někdo si dovede z toho dělat legraci,“ napsala například Eva D. ve facebookové komunitní skupině Olomoučáci.

Uzbek vezl po D1 tunu kuřecího v autě bez chlazení. Tak hotovo, ukončil jízdu celník

„Hned bych vzal demižon domácí a šel jim pomoct, taková sousedská zabijačka na sídlišti by mohla mezi ty zapšknutý panelákový krysy vnést trochu pozitiva...“ obul se naopak třeba Zbyněk Zbyšek S. do kritiků.

Na argument, že zvíře bylo porcováno hned vedle dětského hřiště, pak řada lidí reagovala slovy, že děti aspoň budou vědět, že maso „neroste v supermarketu“.

„My, co jsme v tom žili od mládí, nás to nerozhodí. Ještě donedávna manžel stahoval králíky, ale tak u nás se to dělá na dvoře za barákem,“ podotkla například Kateřina Ch. v diskuzi.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

V projektu pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibyly koordinátorky

V projektu Perinatal Centra perinatálního duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibylo sedm...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Ochránci přírody sázeli v rezervaci Karlštejn ohroženého zvonovce liliolistého

Ochránci přírody dnes v národní přírodní rezervaci Karlštejn na Berounsku vysadili 140 sazenic zvonovce liliolistého. Cílem záchranného programu je vrátit...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví a jeden těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Střílelo se nedaleko školního areálu, se školou ale tragédie nijak...

16. října 2025  14:52,  aktualizováno  15:58

Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody

Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesunula se sem z jesenického vrcholu...

16. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Globální éra elegantní jízdy značky LEPAS právě začíná! Nechte se pohltit „ohromujícím" výkonem modelu LEPAS L8 v reálných podmínkách

16. října 2025  15:51

Výstava na zlínské fakultě představuje tvorbu lidí s autismem

Tvorbu lidí s autismem představuje výstava Jedineční aneb Jeden svět, nekonečno pohledů, která dnes začala v budově zlínské Fakulty humanitních studií...

16. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:42

AXA Partners a bolttech představují strategické partnerství pro rozvoj nabídky embedded pojištění v Evropě

16. října 2025  15:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point,...

16. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

V den, kdy se fotbalové i hokejové osobnosti a fanoušci na pohřbu loučili s někdejším majitelem fotbalové Zbrojovky Lubomírem Hrstkou, který ji v 90. letech postavil na nohy, přišlazpráva o úmrtí...

16. října 2025  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.