Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

  17:22
Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava Ferancová. Žbánek chce funkci primátora složit na prosincovém jednání zastupitelstva. Personální změnu projednala krajská organizace ANO a informováni o ní byli zástupci koaličních partnerů.

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava Ferancová.

„Projednali jsme to (výměnu na postu primátora) v nejvyšším krajském orgánu s tím, že by mě paní Ferencová nahradila od 1. ledna. Seznámili jsme s tím i kolegy na koaliční radě včetně dalších kroků, které budou vyžadovat změnu koaliční smlouvy a revizi programového prohlášení,“ uvedl Žbánek a potvrdil tak úterní informace iDNES.cz.

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

„Je to hlavně kvůli tomu, že máme poslední rok do konce volebního období. Bude potřeba se podívat na to, co se zvládne a na to, co by případně měla paní primátorka za své priority. Koaliční projekt byl z velké části spojen s mojí osobou,“ dodal.

Žbánek, který je primátorem Olomouce od listopadu 2018, hned po sečtení voleb a zisku mandátu uvedl, že funkce primátora krajského města je náročná a vyžaduje práci na plný úvazek, takže se ji rozhodl složit. V čele Olomouce chce ovšem kvůli přípravě rozpočtu na příští rok setrvat do prosince.

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Výměnu v čele radnice vedené nyní koalicí složenou z ANO, hnutí ProOlomouc, Pirátů a hnutí spOLečně by podle primátora mělo projednat v prosinci zastupitelstvo poté, co schválí rozpočet.

„Závěrečné body jednání zastupitelstva by se týkaly této personální změny,“ nastínil Žbánek, jenž měl na kandidátce ANO druhou pozici a získal 7 126 preferenčních hlasů. Víc jich z kandidátů ANO obdržel pouze hejtman Ladislav Okleštěk. Skok z posledního místa kandidátky do jejího čela a post poslance Oklešťkovi zajistilo 9 347 kroužků.

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Nový dokument pomůže v Otrokovicích při péči a rozvoji městské zeleně

Otrokovice na Zlínsku budou mít územní studii systému sídelní zeleně. Dokument bude sloužit jako podklad pro rozhodování o péči, rozvoji a ochraně městské...

10. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

