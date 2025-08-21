Obžalovaným hrozí za pokus o loupež a porušování domovní svobody pět až dvanáct let za mřížemi.
Trojice podle obžaloby 7. prosince 2023 časně ráno vnikla do chaty v Olomouci – Radíkově a fyzicky napadla muže, který v ni byl.
Lupiči muže srazili k zemi a odtáhli do koupelny, kde jej bili a ohrožovali nožem. Následně mu svázali ruce a nechali ho v uzamčené koupelně, zatímco prohledali chatu a odnesli si peníze, elektroniku a další věci.
Napadený utrpěl mnohočetná poranění včetně zlomenin několika žeber, zhmožděnin a tržných ran na hlavě.
Lékaři upozornili, že útok a jeho razance mohly vést k život ohrožujícím zraněním. K těmto závažným následkům podle odborníků nedošlo jenom shodou okolností.