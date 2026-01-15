Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Autor: stk
  14:02
Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i veřejnost. Shánějí svědky nehody a přihlásit by se měl i zmíněný motorista.

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa po omluvě odjel. | foto: Policie ČR

Nehoda, o které policie informovala až nyní, se odehrála ve Vítězné ulici u domu číslo 378 v pondělí 5. ledna mezi 7:30 a 8:15.

„Dosud neustanovený vůz měl srazit na přechodu pro chodce nezletilou chodkyni. Řidič měl na místě zastavit a dívce se omluvit, ta z místa utekla do školy, kde celý incident nahlásila,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Rodina podle ní událost nahlásila policii až následující den, kdy si dívka začala stěžovat na možné zranění a vyšetřil ji lékař.

„Policisté dopravního inspektorátu v Olomouci se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci při hledání možných svědků nehody, kteří by mohli pomoci s jejím řádným objasněním,“ dodala Skoupilová.

Lidé, kteří mají jakékoliv informace o srážce, vozu nebo jeho řidiči, mohou využít linku 158. Přihlásit se může i samotný šofér. Alternativou je osobní návštěva dopravního inspektorátu v Olomouci na třídě Kosmonautů.

15. ledna 2026

15. ledna 2026  13:29

15. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

15. ledna 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

