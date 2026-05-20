Olomoučtí radní odmítli regulaci, jež by bránila stavbě Šantovka Tower

Autor: stk, zun
  16:22
Sledovat Metro na Googlu
Olomoučtí radní na svém úterním zasedání neschválili návrh na vyhlášení stavební uzávěry regulující výšku nových staveb v oblasti u nákupního centra Galerie Šantovka na maximálně 40 metrů. V lokalitě plánuje developer v rámci další vlny výstavby mimo jiné postavit 74 metrů vysoký věžák Šantovka Tower.
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka. Dominantou má být výšková budova Šantovka Tower (v pozadí), Mlýnský potok překlenou lávky. | foto: Redstone

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...
5 fotografií

Stavební uzávěra měla být dočasným opatřením do doby, než bude dokončeno projednání a schválení změny územního plánu města. Autoři návrhu poukazovali na to, že v lokalitě kolem Šantovky nyní na rozdíl od zbytku města neplatí žádné výškové omezení pro nové stavby.

Teoreticky je tak možné v místě povolit stavbu libovolné výšky, pokud splní ostatní požadavky územního plánování a získá souhlas příslušných úřadů. Což není v souladu s principy proporcionality a koncepčnosti.

„Pro návrh hlasovalo pět členů rady, pět zbývajících se zdrželo. Návrh tedy nebyl schválen,“ nastínila Lenka Jedličková z oddělení komunikace a marketingu olomouckého magistrátu.

Územní rozhodnutí k věžáku v Olomouci musí vydat mimo město, ÚS odmítl stížnost

Návrh podal náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc). „Dávali jsme to do rady, abychom vykryli čas, než bude nachystaná změna územního plánu a bude možné ji předložit do zastupitelstva ke schválení. Do komunálních voleb se to pravděpodobně nestihne,“ nastínil s tím, že v hlasování se promítly dlouhodobé postoje politických stran.

„Jeden z motivů k předložení by také ten, že se vedou debaty ohledně nového stavebního zákona, jenž v některých variantách počítal s oslabením nebo zrušením funkce památkových ochranných pásem.
Samozřejmě uvidíme, jaká podoba stavebního zákona bude schválena, ale reagovali jsme na možnost, že by se to mohlo stát,“ dodal Pejpek.

Výškový limit se řeší už přes deset let

Pro lokalitu neplatí žádný výškový limit kvůli zásahu krajského soudu v Ostravě, jenž v únoru 2015 zrušil část územního plánu Olomouce týkající se tohoto místa. Zastupitelstvo města následně ještě v březnu téhož roku rozhodlo o pořízení změny územního plánu, která měla zrušenou regulaci nahradit.

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka. Dominantou má být výšková budova Šantovka Tower (v pozadí), Mlýnský potok překlenou lávky.
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka. Dominantou má být výšková budova Šantovka Tower (v pozadí).
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka.
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka.
5 fotografií

V roce 2019 pak zastupitelstvo schválilo pořízení souboru změn. „Součástí zadání bylo mimo jiné také prověření správnosti maximálních výšek ve stabilizovaných a přestavbových plochách. Týkalo se to i území Šantovky,“ přiblížila Jedličková.

„Proces pořizování původní změny byl ukončen usnesením zastupitelstva v listopadu 2025. Problematika výškové regulace se však dále řeší v rámci souboru změn č. X/2, konkrétně v samostatné změně označené jako X/2B. Ta se zaměřuje na prověření podmínek prostorového uspořádání v lokalitě Šantovka, zejména maximální výšky zástavby, rozsahu smíšených obytných ploch a vymezení veřejných prostranství,“ dodala.

Součástí procesu mají být také jednání s ministerstvem kultury kvůli připomínkám investora k navrhované výškové regulaci. Změna má prověřit zajištění ochrany městské památkové rezervace včetně ochrany jejího obrazu v blízkých i dálkových pohledech.

Šantovka Tower přijde o územní rozhodnutí, ombudsman uspěl se stížností

Celý spor se primárně týká plánované budovy Šantovka Tower, jež má být součástí plánované městské čtvrti Šantovka District, kterou v lokalitě připravuje developerská skupina Redstone olomouckého podnikatele Richarda Morávka.

Jak připomněla ČTK, úřední řízení o projektu Šantovka Tower loni v létě od olomouckého magistrátu převzalo hejtmanství, které pak spis následně delegovalo na prostějovský magistrát. Stalo se tak po sérii soudních rozhodnutí, podle nichž byla radnice v Olomouci systémově podjatá. O projektu tak nesmí rozhodnout její úředníci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

ZŠ Chalabalova v Brně-Kohoutovicích nabídne dětem obědy formou švédských stolů

ilustrační snímek

Děti ze základní školy Chalabalova v brněnských Kohoutovicích si od nového školního roku budou moct vybírat obědy ze švédského stolu, oznámil dnes v tiskové...

20. května 2026  16:33,  aktualizováno  16:33

MS v hokeji 2026 ONLINE: Česko – Itálie. Národní tým se překvapivě opět trápí

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem. Po cenné výhře nad Švédskem vstoupili svěřenci trenéra Radima Rulíka do souboje s Itálií. V něm se...

20. května 2026  18:14

Jackie Chan a Chris Tucker znovu spolu? Brett Ratner chystá novou Křižovatka smrti

V žádném pokračování nechyběl Jackie Chan.

Zakázaný režisér odletěl hledat lokace na palubě Air Force One a podle zákulisních informací už rozjíždí přípravy nečekaného hollywoodského comebacku. Donald Trump má údajně podporovat návrat akční...

20. května 2026  18:08

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

Strážníci vysvobodili psa z rozehřátého auta, majitel byl v zoo

Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že...

20. května 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Divadlo Feste chystá pro zchátralý dům novou divadelní hru Hlad

ilustrační snímek

Brněnské Divadlo Feste v pátek poprvé uvede novou hru spisovatelky Kláry Vlasákové nazvanou Hlad. Dějištěm komorního činoherního představení bude zchátralý dům...

20. května 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

GymBeam v roce 2025: evropská jednička v Health & Fitness a technologický lídr

20. května 2026  17:17

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

20. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:10

CPI Property Group získala financování ve výši 100 milionů eur pro OC Sun Plaza

20. května 2026  17:01

Zkušený plastický chirurg: Pacienti si nosí na konzultace fotky od umělé inteligence

Plastického chirurga můžete znát také z druhé řady pořadu Extrémní proměny, kde...

Estetická medicína v současnosti zažívá obrovský boom a spolu s ní roste i počet lidí, kteří kvůli zákrokům cestují do zahraničí. Turecko láká na transplantace vlasů, Dubaj na dokonalé úsměvy a...

20. května 2026

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

20. května 2026  9:42,  aktualizováno  16:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sochy z písku v Písku letos ztvárňují příběh zlatonosné řeky Otavy

ilustrační snímek

Sochy z písku letos podvacáté vyrostly Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne, Písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod...

20. května 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Výstavba Technikova pavilonu v Liberci se protáhne, město bude hledat viníka

ilustrační snímek

Velké komplikace provázejí výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště v Liberci. Stavba potrvá minimálně o čtvrt roku déle a bude skoro o pětinu...

20. května 2026  15:01,  aktualizováno  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.