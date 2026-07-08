Olomouc se odvolala proti verdiktu soudu, který se týká lamp v centru města

Olomoucká radnice se odvolala k vrchnímu soudu proti verdiktu krajského soudu, který jí nařídil vrátit na Horní náměstí lampy typu Thorn. Na dotaz ČTK to dnes řekla Lenka Jedličková z tiskového oddělení magistrátu. Město lampy Thorn před 12 lety navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra z Horního náměstí odstranilo a nahradilo svítidly UrbanStar. Zdůvodnilo to nedostatečnou svítivostí lamp Thorn.
"Olomouc je přesvědčena, že před vydáním takového rozhodnutí (vrátit na náměstí lampy Thorn) měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení," uvedla Jedličková. Podle mluvčí nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je nyní možné původní typ lamp Thorn znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení. "Olomouc proto již v průběhu řízení navrhovala doplnění dokazování odbornými posudky a dalšími důkazy, těmto návrhům však soud nevyhověl," uvedla.
Veřejné osvětlení je součástí městského mobiliáře, u něhož se podle Jedličkové počítá s technickým vývojem, modernizací a postupnou obměnou. Mluvčí upozornila, že původní lampy Thorn byly sériově produkovaným prvkem veřejného osvětlení, který se již nevyrábí. Jejich případný návrat by si vyžádal nákladnou výrobu replik i další technické zásahy související s instalací, uchycením a napojením na nynější infrastrukturu.
Vleklý spor se týká výměny lamp Thorn za moderní svítidla UrbanStar. Město k ní přistoupilo v roce 2014 i přes nevoli památkářů a autorů rekonstrukce Horního náměstí, kteří s tím dodnes nesouhlasí. Krajský soud v roce 2016 uvedl, že město výměnou lamp porušilo práva autorů, a uložil mu zaplacení 100.000 korun včetně omluvy. Podle tehdejšího rozsudku však původní lampy Thorn radnice na Horní náměstí vracet nemusela.
Vrchní soud předloni potvrdil, že spoluautor projektu rekonstrukce Horního náměstí Jan Šépka má nárok na omluvu. Podle soudu město výměnou svítidel zasáhlo do jejich autorských práv a znehodnotilo jejich projekt. Vrchní soud ale současně zrušil další výroky krajského soudu z roku 2016, kterými přiznal odškodnění 100.000 korun, ale nevyhověl jejich požadavku na uvedení osvětlení náměstí do původního stavu.
Sporem se proto krajský soud zabýval znovu. Podle architekta Šépky nový verdikt krajského soudu vyzněl ve prospěch autorů rekonstrukce Horního náměstí a radnice bude muset do centra Olomouce vrátit lampy Thorn. Bude na to mít 12 měsíců od nabytí právní moci rozsudku. Šépka ČTK řekl, že je ochoten se zástupci radnice jednat, ve hře by mohla být i varianta použití lamp navržených pro rekonstrukci Horního náměstí v roce 2001, pro které se vžil název plácačky. Místo nich byly poté po dohodě s autory rekonstrukce instalována svítidla Thorn.