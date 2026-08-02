Olomouc si připomene 720 let od zavraždění Václava III., rozezní se zvony

Pietním aktem, slavnostním vyzváněním zvonů katedrály svatého Václava i večerním nasvícením historické radnice si Olomouc příští týden v úterý připomene 720. výročí zavraždění českého krále Václava III., posledního panovníka z rodu Přemyslovců. Akce s názvem Hold poslednímu přemyslovskému králi navazuje na projekt Milénium olomouckých Přemyslovců, který od roku 2021 připomíná významná výročí spojená s přemyslovskou historií a Olomoucí. ČTK to sdělil autor projektu Tomáš Kryl.
Český, polský a uherský král Václav III. byl zavražděn 4. srpna 1306 během příprav na tažení do Polska, kde chtěl potlačit povstání proti své vládě. Kdo vraždu spáchal ani kdo ji objednal, se dodnes nepodařilo spolehlivě objasnit. Smrt šestnáctiletého panovníka zásadně změnila dějiny střední Evropy, protože po ní vymřeli Přemyslovci v mužské linii.
"Pietní akce Hold poslednímu přemyslovskému králi se uskuteční ve výroční den vraždy, v úterý 4. srpna 2026 odpoledne. Sedmého českého krále připomene v novodobé tradici sedmiminutové slavnostní vyzvánění zvonů metropolitní katedrály svatého Václava, které se rozezní přesně ve 13 hodin a šest minut," uvedl Kryl. Čas 13:06 podle něj odkazuje na přibližnou dobu, kdy se vražda mohla stát a především na letopočet 1306, který vymřením Přemyslovců v mužské linii znamenal zásadní zlom v českých a středoevropských dějinách.
Pietní program začne ve 12:45 na Václavském náměstí. O deset minut později bude možné položit květiny u sochy Václava III. v kapli pod presbytářem katedrály svatého Václava. Večerní část programu doplní slavnostní nasvícení olomoucké radnice. "Historicky nejvýznamnější sídlo městské správy na Moravě se po setmění zahalí do červeného světla - symbolické připomínky krveprolití v Olomouci právě před 720 lety," doplnil pořadatel akce.
Organizátoři letošní pietní akt spojují také s dalším významným výročím. Připomínají 700 let od přenesení ostatků Václava III. z Olomouce do cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi. Královo tělo bylo po jeho smrti v roce 1306 uloženo v olomoucké katedrále, odkud jej v roce 1326 nechala jeho sestra Eliška Přemyslovna převézt do přemyslovské rodové nekropole u Prahy.
Projekt Milénium olomouckých Přemyslovců letos upozorňuje také na další výročí spojená s dějinami přemyslovského rodu a Olomouce. Připomíná například 1005 let od únosu Jitky ze Schweinfurtu knížetem Břetislavem I. a jejich následného příchodu na Moravu či 995 let od narození jejich syna, knížete Spytihněva v Olomouci. "K významným letošním půlkulatým výročím patří také 1035 let od první zmínky o Olomouci v dokumentu Dagome Iudex a 895 let od posvěcení metropolitní katedrály svatého Václava," dodal Tomáš Kryl.
Projekt nazvaný Milénium olomouckých Přemyslovců připomíná osudy a výročí pojící se k rodu Přemyslovců řadou kulturních, společenských, populárně naučných, vzdělávacích i pietních akcí. Zahájen byl v roce 2021 při příležitosti tisíciletého výročí únosu Jitky ze Schweinfurtu knížetem Břetislavem I.