Olomouc spustila AI asistenta, pomůže lidem s informacemi o městě i poplatky

Olomoucký magistrát zprovoznil virtuálního asistenta založeného na umělé inteligenci (AI), který lidem pomůže s orientací v informacích o městě, úhradou poplatků či s vyhledáváním kontaktů, formulářů a vyhlášek. Asistent nazvaný Olda je ode dneška dostupný na webu města i prostřednictvím telefonní linky. ČTK to dnes sdělil tajemník magistrátu Marek Černý.
"Zavádíme novou užitečnou službu úřadu, která odpovídá potřebám dnešní digitální doby. AI chatbot na webu a voicebot na telefonní lince lidem usnadní orientaci napříč magistrátem a urychlí získávání informací o městských službách kdykoliv a bez čekání. Kvalitní orientace v informacích a jejich dostupnost je pro veřejnost klíčová," uvedl Černý.
Asistent s názvem odvozeným od jména města čerpá informace z vybraných městských webů, nikoliv z celosvětové databáze internetu. Podle radnice tak poskytuje pouze ověřené a relevantní údaje z oficiálních zdrojů.
Konverzaci s asistentem lze spustit tlačítkem na webu, Olda komunikuje v češtině i dalších jazycích podle zadaného dotazu. Uživatelé mohou využít i hlasové ovládání prostřednictvím mikrofonu nebo si nechat průběh konverzace zaslat e-mailem.
K dispozici bude také hlasový asistent na telefonním čísle 530 000 640. "Voicebot navíc klientům dokáže nabídnout nejen hlasové odpovědi, ale také možnost zaslání informací SMS zprávou nebo přepojení na konkrétního pracovníka. Postupně jej nasadíme i na hlavní linku ústředny, a to zejména v době mimo úřední hodiny, při obsazenosti linky nebo během nepřítomnosti pracovnice ústředny," dodal Černý.