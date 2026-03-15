Olomouc spustila nový web s informacemi pro školy a rodiče žáků

Olomoucká radnice zprovoznila nové webové stránky skolstvi.olomouc.eu s informacemi pro učitele, rodiče a veřejnost. Lidé na webu najdou například údaje o všech mateřských a základních školách zřizovaných městem i o školských zařízeních, která mají jiné provozovatele. Součástí internetových stránek je mapa školských zařízení, díky které lidé získají přehled o spádových oblastech škol. ČTK to sdělila Lenka Jedličková z tiskového oddělení radnice.
"Stránky přinášejí také informace o školních jídelnách a sportovištích při mateřských a základních školách. V sekci pro rodiče jsou soustředěny praktické informace k zápisům do mateřských a základních škol, k prázdninovému provozu mateřských škol nebo k Fondu pomoci olomouckým dětem," uvedla Jedličková.
Portál nabízí rovněž přehled pracovních příležitostí ve školství pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Obsahuje také informace o místním akčním plánu vzdělávání, dotacích poskytovaných z rozpočtu města Olomouce či přehled platné školské legislativy. "Jeho součástí je nově schválená Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2026 až 2030," podotkla Jedličková.
Na webu budou podle Jedličkové postupně přibývat také aktuality z prostředí škol, například informace o soutěžích, konferencích, plánovaných projektech nebo rekonstrukcích školských budov.