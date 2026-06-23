Olomouc spustila web s pocitovými mapami, jak obyvatelé vnímají místa ve městě

Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami zaměřenými na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města, přípravu strategických dokumentů a investičních projektů. ČTK to sdělil Tomáš Burian z odboru informatiky olomouckého magistrátu.
Interaktivní web zobrazuje například lokality, kde se lidé cítí bezpečně, která místa mají rádi, kde jim chybí zeleň nebo která považují za problematická. Princip mapování spočívá v tom, že uživatelé v interaktivní mapě označí vybrané místo a přiřadí mu určitou zkušenost či pocit. Mohou tak upozornit například na problematickou dopravu, nedostatek zeleně nebo naopak vyzdvihnout oblíbené lokality. Výsledná data doplňují statistické ukazatele o zkušenosti obyvatel.
"Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů o dané lokalitě a problematice. Různé varianty tohoto řešení nabízí veřejnosti i další města, jako například Ostrava či Brno. Jedná se proto o velmi praktické rozšíření našeho olomouckého datového portálu, které přináší nové úhly pohledu na naše veřejné prostranství," uvedl Burian.
Portál vznikl ve spolupráci s katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Kromě map obsahuje také informace o jednotlivých projektech, metodice mapování a výsledcích již uskutečněných šetření. Nový web navazuje na rozvoj městských datových a mapových aplikací. Olomouc již provozuje několik on-line nástrojů zaměřených například na dopravu, parkování, veřejnou infrastrukturu či otevřená data.