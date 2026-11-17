„Počty stromů, které odumřely v souvislosti s projevy klimatické změny, zejména v důsledku dlouhodobého sucha umocněného extrémně vysokými teplotami, se v Olomouci vyšplhaly na 140 kusů,“ uvedla Jitka Štěpánková z oddělení městské zeleně magistrátu.
Obětí horkého a suchého počasí se stalo například sedm okrasných sakur při Zikově ulici, podle zástupců radnice nepomohla ani zálivka, přihnojení a odborné ošetření proti chorobám a škůdcům. Tyto stromy už byly proto nahrazeny a totéž je v plánu i jinde.
„Letos na podzim vysadí město celkem 237 nových stromů. Z toho 167 bude tvořit náhradní výsadba za kácené dospělé stromy a dalších 70 stromů nahradí uhynulé mladé výsadby. Součástí výsadby bude také přibližně 230 keřů,“ nastínil mluvčí magistrátu Jan Horejš.
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Podle města je nová výsadba komplikovanější než dříve. Důležitější je například správné umístění stromů, výběr odolných druhů i posouzení vhodnosti konkrétního místa. A to nejen s ohledem na charakter prostředí a návaznost na okolní stromy a keře, ale třeba také na vedení inženýrských sítí. Zejména v centru pak navíc vstupuje do hry i památková ochrana, jež možnosti výsadby dále ovlivňuje.
„Při výsadbě nových stromů se proto řeší například i okolní plochy, do nichž bude mít strom možnost zakořenit, půda se přihnojuje a přisypávají se speciální obohacené substráty. U listnatých stromů se kmeny natírají speciálním nátěrem, který je má ochránit před úpalem a úžehem,“ popsala Štěpánková některé z kroků, jež mají pomoci ochránit novou výsadbu.
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Vysoké teploty a dlouhodobé sucho stromům nezpůsobují pouze přímý stres, ale zároveň snižují jejich odolnost vůči škůdcům a chorobám, ať už jde o hmyz, nebo škodlivé houby. I proto se postupně mění druhy vysazovaných dřevin, přičemž „obětí“ změn je mimo jiné český národní strom – lípa srdčitá.
„Máme doporučení od fytopatologů, abychom je v Olomouci nevysazovali v monokulturních skupinových ani liniových výsadbách. V nehostinném městském prostředí totiž tyto stromy snadněji podléhají oslabení a následnému napadení patogeny,“ vysvětlila Štěpánková.
Problémem však podle radnice nejsou jen zhoršující se podmínky pro původní druhy stromů. V městském prostředí se zároveň stále výrazněji prosazují některé invazní druhy rostlin. Mezi ně patří například pajasan žláznatý, trnovník akát nebo křídlatky, které se dokážou rychle šířit a vytlačovat původní vegetaci.