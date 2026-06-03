Zpevněnou komunikaci z drceného kameniva Tesařík vybudoval z velké části v trase původní cesty mezi zahrádkami nedaleko baziliky na Svatém Kopečku, která je významným poutním místem. V jejím okolí proto platí přísnější pravidla pro stavební činnost.
Okraj cesty, jež končí u Tesaříkových parcel nedaleko návrší s bazilikou, nyní lemuje hromada odhrnuté zeminy. Podle mluvčího olomoucké radnice Jana Horejše porušil podnikatel podmínky vyhlášeného ochranného pásma.
„V takových případech hrozí pokuta až dva miliony korun. Odbor památkové péče vede v této věci přestupkové řízení, prostřednictvím něhož může být obviněnému udělena pokuta,“ uvedl Horejš.
Podobně se vyjádřila mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Sandra Kolářová. „Vyhodnocení je v kompetenci odboru památkové péče olomouckého magistrátu. NPÚ se tím také zabývá,“ řekla.
Stavební úřad o ničem nevěděl
O stavbě zpevněné komunikace k Tesaříkovým pozemků se stavební úřad dozvěděl až na základě podnětu od místních.
„Vlastníci pozemků, stavebník ani jeho právní zástupce se před zahájením prací písemně ani ústně nedotazovali stavebního úřadu, zda jimi zamýšlené práce vyžadují vydání povolení z hlediska stavebního zákona, byť zákon toto umožňuje prostřednictvím právního institutu předběžné informace,“ upozornil Horejš.
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„Stejně tak nikdo ze zainteresovaných osob stavební úřad neinformoval o zahájení úprav terénu,“ dodal.
Stavební úřad proto zahájil kontrolu, zda byly práce v souladu se zákonem.
Podnikatel: Chci mít přístup na své pozemky
Tesařík sdělil, že jeho rodina vlastní pozemek nedaleko baziliky už čtyři generace a přístup k němu vedl původně cestou kolem kostela.
„V roce 1989 jsem dostal platné stavební povolení na malý objekt, které jsem začal realizovat,“ uvedl.
Po vzniku Návrší Jana Pavla II. a zavedení zákazu vjezdu Tesaříkova rodina podle něj dopravní omezení respektovala, což mělo za následek chátrání objektu na pozemku. Náhradní přístup proto hledala v původních cestách, jež vyžadovaly opravu, a částečně přes vlastní parcely.
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„Naším cílem je mít přístup na vlastní pozemek, který nám umožní standardní správu a údržbu,“ dodal podnikatel s tím, že původní objekt chce opravit podle dříve vydaného stavebního povolení.
Josef Tesařík patří k výrazným olomouckým podnikatelům. Stál u zrodu softwarové společnosti TESCO SW, Moravské vysoké školy Olomouc a projektů výškové budovy Regionální centrum Olomouc či podnikatelského, vzdělávacího a inovačního areálu BEA Centrum. Je bratrem bývalého olomouckého primátora, hejtmana, poslance a senátora za ČSSD (nyní SOCDEM) Martina Tesaříka.