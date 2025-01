Olomoucí projde druhý pochod švihlé chůze, účastníci opět zdolají K10

Recesisté touto akcí chtějí připomenout legendární skeč Ministerstvo švihlé chůze (The Ministry of Silly Walks) z kultovního seriálu britské komediální skupiny a vzdát hold jejímu humoru, berou ji i jako jakousi formu vnitřní očisty. Pořadatelé upozorňují, že švihlá chůze může mít i minimalistickou podobu a švihle lze rovněž například jezdit na vozíku.

„Lidé musejí zvážit své možnosti. Žádná kreace nestojí za to, aby si člověk zlámal nohu,“ směje se jedna z organizátorek pochodu Karolína Hrbková, která doufá, že v den akce nebude příliš mrznout ani sněžit.

„Toho se trochu bojíme, protože švihlá chůze je sama o sobě dost náročná a náledí by jí nepřidalo,“ vysvětluje. Také z tohoto důvodu bude letos na místě pro zájemce k mání novinka – mohou si pořídit protiskluzové návleky na obuv, takzvané nesmeky.

Organizátoři se inspirovali brněnskou tradicí, pochody švihlé chůze se tam konají už od roku 2012. Odtud se rozšířily do dalších míst v České republice i zahraničí.

7. ledna 2024

Nápad udělat něco podobného i v Olomouci provázelo nadšení. „V novém roce budeme určitě okolnostmi opět tlačeni, abychom se věnovali řadě činností, jež nedávají smysl. Tahle akce je čirý nesmysl, pro který se můžeme rozhodnout svobodně a s radostí,“ napsala tehdy Hrbková na svůj facebookový profil.

Následovala smršť kladných reakcí a bylo rozhodnuto. Historicky prvního švihlého pochodu se loni účastnil v nepřehlédnutelné černé buřince třeba i známý fanoušek montypythonovského humoru David Hrbek.

„Naším cílem není hrát si na Monty Pythony, takže oblečení tolik neřešíme, i když samozřejmě kontrast mezi důstojnou fasádou a tím, že člověk chodí jako pitomec, je to, co na celé myšlence nejvíc pobaví. Smyslem však je, že se sejde skupina lidí a věnují energii něčemu, co postrádá hlubší smysl, což je perfektní forma sebeobrany proti vyhoření,“ uvedli pořadatelé.

Švihlochodci vzdávají hold britské herecké komediální skupině Monty Python založené v roce 1969. Kultovní je hlavně seriál Monty Pythonův létající cirkus, který skupina vytvořila pro televizní síť BBC.