„Město Olomouc se rozhodlo vyhlásit tuto jedinečnou urbanistickou soutěž, aby po desítkách let váhání našlo tu správnou cestu, jak naložit se vzácným místem na okraji historického centra“, uvedla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
Jak radnice připomněla, oblast leží na vnitřní okružní třídě, propojuje prstenec historických parků okolo jádra a je důležitým přestupním dopravním uzlem.
„Toto území má potenciál, aby zde vznikl nový významný veřejný prostor doplňující historická náměstí, a aby zde byly umístěny funkce živého centra krajského města,“ podotkl náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti) s tím, že úkolem soutěžících je navrhnout řešení zhodnocující vysoký potenciál lokality.
Harmonogram soutěže
Účastníci dvoufázové otevřené soutěže budou podle něj řešit mnohovrstevnatou úlohu: urbanistickou koncepci zahrnující návrh veřejných prostranství a návrh zastavění, nabídku atraktivních funkcí, dopravní řešení včetně přestupního uzlu a krajinářské řešení.
Dále musí zohlednit aspekty sociální, ekonomické i ekologické, nebo ochranu památek včetně archeologického a kulturního dědictví. Prověří také, jakou má území vlastně kapacitu.
Soutěž, jejíž podrobnosti lze nalézt na webu města, je vyhlášena v souladu s pravidly České komory architektů. Po jejím skončení bude zadáno zpracování územní studie jako podkladu pro následné rozhodování o území a pro přípravu celkové přestavby lokality.
„Soutěžní porota je složena z nezávislých odborníků – architektů a urbanistů – spolu se zástupci zadavatele. Zasednou v ní mimo jiné architekti Šimon Vojtík, Marek Řehoř, Jitka Molnárová, Jan Sedlák a Vladimír Vašut. Pro soutěžící je připraven celkový fond na ceny a odměny v hodnotě 1,75 milionu korun,“ doplnil mluvčí magistrátu Jan Horejš.