Tvarůžky slaví 150 let, festival v Olomouci odstartuje turistickou sezonu

Lenka Muzikantová
  12:12aktualizováno  12:12
Ve velkém stylu odstartuje Olomouc letošní turistickou sezonu, jež nabídne řadu novinek včetně nových tematických prohlídek a programů, zpřístupnění atraktivních památek i zavedení vratných kelímků. První akcí letního programu bude Olomoucký tvarůžkový festival, který se o víkendu v krajské metropoli uskuteční již podeváté.

Dvoudenní přehlídka plná folkloru, kultury, zábavy a skvělého jídla se ponese v duchu oslav 150. výročí zahájení výroby Olomouckých tvarůžků. Tradiční pikantní sýr s nezaměnitelným aroma se od roku 1876 stal národním gastronomickým pokladem.

„Olomoucký tvarůžkový festival každoročně nabízí ‚syrečky‘ na nejrůznější způsoby. Letos je opět připraví stovka moravských restaurací a podniků, jež se mohou pyšnit špičkovou gastronomií i doporučením v průvodci Gault&Millau Czechia,“ pozvala Karin Vykydalová z odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu.

Turistickou sezonu v Olomouci zahájí již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Známý aromatický sýr nabídne v mnoha podobách, například i ve formě moučníků.
Návštěvníci tak ochutnají tvarůžky ve všech podobách, mimo jiné i ve formě zákusků, pomazánek, dipů, krémů, jako součást burgerů, masa, palačinek, bramboráků, pizzy, polévky či sushi. Nebude chybět ani originální tvarůžková pralinka.

„Příští rok oslaví tvarůžkový festival kulatiny a jsem moc rád, že se z něj stala stěžejní akce našeho celoročního kulturního programu. Každým rokem se navíc zvyšuje počet návštěvníků, a to nejen z Olomouce, ale i celé republiky, a dokonce ze zahraničí,“ komentoval náměstek primátorky pro kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

Loni si festival nenechalo ujít 25 tisíc návštěvníků a snědlo se při něm 6,5 tuny tvarůžků. Pořadatelé věří, že letos to díky příznivé předpovědi počasí bude ještě víc.

150 kilogramů tvarůžků jako dárek

Gastronomický svátek pod širým nebem 18. a 19. dubna oslaví také 150 let výroby A.W. Olomouckých tvarůžků v Lošticích.

„Těšíme se, že toto jubileum oslavíme společně právě v Olomouci, kde naše tvarůžky získaly své věhlasné jméno, které je proslavilo nejen po celém Česku. I když se tvarůžky historicky vyráběly na mnoha místech, právě na trzích v Olomouci se s nimi obchodovalo ve velkém,“ říká vedoucí obchodu a marketingu A.W. Leoš Kalandra.

Sběratelští fajnšmekři si rovněž mohou pořídit limitovanou edici eurobankovky. „S nadsázkou můžeme říct, že jsme tvarůžky opět proměnili v platidlo, protože kdysi dávno i jako platidlo sloužily,“ popisuje Kalandra.

Na suvenýrové bankovce je vyobrazen Alois Wessels, jenž na začátku 20. století vybudoval v Lošticích největší tvarůžkářský podnik své doby. V prodeji je v Muzeu Olomouckých tvarůžků a od pondělí je tisíc kusů k dostání také v olomouckém infocentru.

„Jako dárek jsme pro návštěvníky připravili i symbolických 150 kilogramů tvarůžků a rozdáme je přímo na místě pomocí 1 500 výherních losů,“ doplňuje Kalandra.

Centrum města oživí také pestrý kulturní program na dvou pódiích. „Na Horním náměstí se vystřídají folklorní soubory jako například Hanácký mužský sbor Rovina, hanácký národopisný soubor Olešnica či moderní cimbálová muzika Cimballica,“ vyjmenovala Lucie Rozbořilová z oddělení organizace společenských akcí magistrátu.

„Hlavní hvězdou bude skupina Žlutý pes a vystoupí i oblíbený Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta nebo multižánrová kapela Nedivoč,“ dodala.

Děti si zase na Dolním náměstí užijí zábavná vystoupení, pohádky či žonglérské představení. Svou originální cooking show letos kromě špičkových kuchařů předvede i oblíbený moderátor Dalibor Gondík. Celý program shrnují internetové stránky tvaruzkovyfestival.olomouc.eu.

Informační centrum radnice dále na letošní turistickou sezonu připravilo tradiční i nové komentované prohlídky.

„Zájemci se mohou těšit na oblíbené prohlídky Olomouc v kostce, jež představují nejvýznamnější památky historického centra včetně Horního a Dolního náměstí i Michalského návrší. Ukážeme též slavnostní freskový sál Fakultní základní školy Komenium,“ uvedla vedoucí oddělení cestovního ruchu a informačního centra Lucie Bartovská.

Nově se lidé vydají rovněž po stopách hudebních skladatelů nebo barokních památek. „Tento okruh zavede účastníky k významným barokním památkám včetně chrámů, kašen a soch a umožní jim navštívit také kapli Božího Těla v Jezuitském konviktu, kapli sv. Jana Sarkandra či chrám Panny Marie Sněžné,“ doplnila Bartovská.

Pro rodiny s dětmi město opět připravilo interaktivní hru S kočičkou Olou po Olomouci, na podzim se dále pro velký zájem návštěvníků i obyvatel města vrátí do nabídky tematická prohlídka Po stopách mistra popravčího. Novinkou letošní sezony je dotykový LCD panel umožňující samostatné vyhledávání turistických informací v českém a anglickém jazyce.

Nové bude v letošní sezoně využití systému vratných kelímků na městských akcích.

„Díky získání dotace z ministerstva životního prostředí bude město Olomouc disponovat 45 tisíci kelímky s různým grafickým designem a taktéž 10 tisíci kusy termokelímků. Kelímek bude na městských akcích vydáván oproti vratné záloze 50 korun a návštěvníci si jej budou moci ponechat jako suvenýr,“ vysvětlil Tichák. První akcí s těmito kelímky bude srpnová Pohoda U Trojice.

Začátkem dubna byl také spuštěn instagramový profil Visit Olomouc official zaměřený na zahraniční návštěvníky. K dispozici zůstává rovněž turistická karta Olomouc region Card, jež nabízí vstupy zdarma do desítek atraktivních míst a slevy na dalších.

Město i tímto krokem reaguje na fakt, že se těší rostoucímu zájmu turistů. Loni se jich v Olomouci ubytovalo bezmála 250 tisíc, meziročně o pět procent více. Nejvíce jich přijelo ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.

„Za loňský rok se na poplatcích za pobyt vybralo téměř 19,5 milionu korun, což je o čtyři miliony více než v předchozím roce,“ podotkl Tichák.

Vyšší zájem zaznamenalo i městské informační centrum, které loni navštívilo téměř 134 tisíc lidí, meziročně o 34 procent více. Stalo se tak osmým nejnavštěvovanějším v republice.

