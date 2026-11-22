„Dosavadní pracoviště dlouhodobě neodpovídalo rozsahu ani nárokům služeb, které v dnešní době úřad práce poskytuje. Díky této významné investici získává Olomouc moderní klientské centrum, které nám umožní poskytovat dostupnější a komfortnější služby v důstojném prostředí,“ uvedl ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
„Současně se zbavujeme závislosti na dlouhodobě pronajímaných prostorách. Získáváme zázemí, které bude sloužit veřejnosti po mnoho dalších let,“ dodal.
Dlouhodobě nevyhovující stav dosavadních pronajatých prostor v ulici Vejdovského podle zástupců úřadu už kapacitně ani technicky neodpovídal požadavkům na provoz moderní veřejné instituce. Navíc budova nebyla ve vlastnictví státu, proto nebylo možné do ní systematicky investovat.
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Rekonstrukce areálu bývalého administrativního objektu na třídě Kosmonautů byla naopak navržena s důrazem na úspory, které povedou ke snížení energetické náročnosti budovy, nižším provozním nákladům a ekologičtějšímu provozu. Na jednom místě budou soustředěny služby kontaktního i krajského pracoviště.
Stavba zahrnovala komplexní rekonstrukci šestipodlažní administrativní budovy a výstavbu nového třípodlažního centra s podzemním podlažím. Součástí budovy jsou také prostory pro podzemní parkování, pro školení a vzdělávání a je připraven také prostor pro vznik dětské skupiny s kapacitou až 12 dětí. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.
„Významným přínosem je mnohem lepší dostupnost pro veřejnost i zaměstnance. Budova je dopravně napojena na třídu Kosmonautů a poskytuje nové parkovací plochy, které mohou využívat jak zaměstnanci, tak i klienti. Celkem vzniklo 43 parkovacích míst, z toho čtyři jsou vyhrazena pro osoby se zdravotním postižením,“ doplnila mluvčí Úřadu práce ČR Jaroslava Balleková.