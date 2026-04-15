Psů v olomouckém útulku nebývá tolik jako dřív, nárazově ho plní množírny

Daniel Vachek
  5:02aktualizováno  5:02
Zhruba padesátka psů se aktuálně nachází v útulku, jež sídlí v olomoucké čtvrti Neředín. Jejich počet se však průběžně mění – většinou přicházejí jednotlivě, občas však dorazí velká skupina z odhalené množírny. „Kolem padesáti psů je teď běžný stav, ale už jsme tu měli i stovku,“ říká Hana Dědochová, vedoucí útulku, který provozuje Liga na ochranu zvířat.

Zařízení v Neředíně má oficiální kapacitu na 80 psů, deset koček a jednu fretku. V praxi ale záleží na velikosti zvířat a jejich snášenlivosti. „Když přijde 150 malých psů, je to něco jiného než osmdesát velkých,“ objasnila Dědochová.

Specifickou kapitolou jsou zásahy v množírnách. Ty přinášejí nárazově desítky zvířat. „Veterinární správa řekne: Tady v množírně je deset pejsků, které je potřeba převézt. Přijedete tam a najednou jich odvážíte třicet nebo čtyřicet. Nikdo totiž neví, kolik jich tam skutečně je,“ popsala vedoucí útulku.

Vedoucí olomouckého psího útulku Hana Dědochová.
Útulek v olomoucké části Neředín. (4. března 2026)
Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)
9 fotografií

Podle ní má řada provozovatelů množíren tendenci schovávat psy třeba na půdu nebo do sklepa, navíc se některé případy řeší až po mnoha letech fungování a počet zvířat tak naroste do extrémních čísel.

Obecně se ale útulek už nemusí zabývat tolika psy jako dříve, kdy přicházel nový téměř každý den. Dnes jde spíše o jednotky měsíčně. Statistiky přitom naznačují, že nalezených psů celkově ubývá. Jedním z důvodů může být povinné čipování, i když systém evidence má stále mezery.

„Když vlastník psa nezaregistruje, jako by čip neměl. Majitele pak stejně nedohledáme,“ upozornila Dědochová.

Štěňata jsou pryč hned, někteří psi tu čekají roky

Osud psů v útulku je různý. Pokud se nepřihlásí majitel, mohou jít po karanténě a zákonné lhůtě do adopce. Někteří najdou nový domov velmi rychle.

„U malých nebo mladých psů máme klidně sto zájemců. Kdybych dnes zveřejnila, že štěňata z množírny mohou do adopce, do týdne tu nejsou,“ přiblížila vedoucí útulku.

Naopak velcí nebo problémoví psi mohou v Neředíně zůstat roky. Důvodem je náročnější výchova i menší zájem o adopci.

„Problémového psa navíc nemůžete dát každému. Už se stalo, že nám volali z nemocnice, že si pro psa máme přijet, protože nového majitele pokousal,“ nastínila Dědochová.

Zájemci o psa se musejí přijít představit

Také proto podle ní není výběr nových majitelů náhodný a v útulku zavedli jakési výběrové řízení.

„Máme takový dotazník, kde zájemci zodpovídají základní otázky. Kde pes bude – zda v bytě, nebo venku, jestli počítají s pojištěním nebo jaký mají názor na kastraci. Pak jim posíláme doplňující dotazy s tím, že už dáváme vědět nějaké informace o konkrétním psovi – co jsme vysledovali a co od něho můžou očekávat,“ popsala proces výběru.

Tím vzniká filtr, na jehož základě se vybírají konkrétní zájemci, kteří mohou dorazit na osobní schůzku. „Znovu pak adopci probereme ústně, jdeme psa ukázat, případně se vystaví smlouva, že si dotyčný může psa vzít na procházku, aby se s ním seznámil,“ shrnula vedoucí útulku.

Jen výjimečně se stává, že si zájemci mohou psa odvést i bez takzvané zvykací lhůty. Běžně je potřeba za konkrétním zvířetem přijít víckrát.

„Se psem jdeme na procházku a vysvětlujeme, jak se k němu chovat, co dělat, nebo naopak nedělat. Zájemce si ho pak může půjčit i domů, třeba na půl dne, a vidí, jak se zvíře chová a co by tak mohl očekávat,“ objasnila Dědochová.

Shánění peněz ztížila ztráta smlouvy s městem

Útulek funguje především díky soukromým darům a příspěvkům obcí za umístěná zvířata. Přesto je financování dlouhodobě náročné. „Dárců není nikdy dost. Lidé si často myslí, že jde jen o koupi krmiva, ale náklady jsou mnohem vyšší,“ upozornila vedoucí útulku.

Jen za elektřinu zaplatí zařízení v zimě kolem 30 tisíc korun měsíčně, další tisíce stojí odvoz odpadních vod. K tomu je nutné připočíst mzdy zaměstnanců, veterinární péči nebo opravy.

Materiální dary, třeba granule, sice pomáhají, ale mají rovněž svá úskalí. „Dostaneme velké množství různorodého krmiva, jež musíme skladovat a hlídat expiraci. Ideální jsou proto peníze, abychom mohli nakupovat cíleně,“ vysvětlila Dědochová.

Pomoci lze nicméně i jinak. V útulku ocení odbornou práci – loni šlo například o bezplatné pokácení stromů, jindy řemeslníci opravili střechu jen za materiál.

„To jsou věci, jež nám ušetří desítky tisíc,“ podotkla vedoucí s tím, že situaci by zároveň mohla výrazně pomoci větší zodpovědnost chovatelů. „Lidé by si měli dobře rozmyslet, jestli si psa pořídí. Není to jen radost, ale i závazek a nemalé náklady,“ uzavřela.

Útulek dříve spolupracoval i s městem Olomouc, jeho roli však v uplynulých pěti letech převzalo zařízení z Čech pod Kosířem na Prostějovsku, které v roce 2020 vyhrálo výběrové řízení. To znamenalo ztrátu podstatné části příjmů. Magistrát pak čelil kritice, mimo jiné kvůli nepraktičnosti tohoto řešení. Od letošního června tak radnice spolupráci s neředínským útulkem obnoví.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Definitivní tečka za kauzou Stoka? Soud vyhlásí rozhodnutí v její poslední části

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu vyhlásí rozhodnutí v poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Týká se obžalovaných Ivana Trunečky a Petra...

15. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Plusů je několik, hájila politička MHD pro děti zdarma. Nápad neprosadila

Nízkopodlažní trolejbus pojme 150 cestujících, jeho maximální rychlost je 65...

Bezplatná MHD pro děti do patnácti let v Ústí nad Labem nebude. Zastupitelé nejenže odmítli samotné zavedení opatření, ale ani nepodpořili návrh na zpracování analýzy, která měla prověřit jeho...

15. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Je to přeložka mezinárodní silnice, poukazuje Brod. Obchvat chce vést přes souseda

Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34....

Zastupitelé města preferují pátou variantu chystaného jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nová silnice by podle nich měla jít jižně od místní části Šmolovy skrz katastry Michalovic a Lípy. Jen...

15. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Kino Petra Bezruče jde k zemi. Kulturu ve Frýdku-Místku střídají parkovací místa

Ve Frýdku-Místku začala demolice kina Petra Bezruče. Na uvolněném prostranství...

Už téměř dvacet let nefunkční kino Petra Bezruče na místeckém sídlišti Riviéra nahradí parkovací dům. Frýdek-Místek začíná stavět stovku nových míst pro přetížené sídliště, kde stále chybí parkovací...

15. dubna 2026  8:42

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska, rypadlo odstranilo nestabilní část střechy

Požár ubytovny na pražském Žižkově zaměstnal desítky hasičů. Desítky lidí byly...

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově pokračují hasiči i ve středu v dohašovacích pracích. Na místě likvidují skrytá ohniska v konstrukci střechy, která se částečně propadla. Během...

15. dubna 2026  8:32

Královské město ožije Festivalem VOC Znojmo

15. dubna 2026  8:25

„Upřímně nevím, jak to řešit." Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Ilustrační snímek

Zápisy do mateřských škol skončily a ředitelky a zřizovatelé vyhodnocují, kolik dětí se jim přihlásilo a kolik musejí odmítnout. Od začátku letošního roku jim zákon přikazuje najít místo pro každé...

15. dubna 2026  8:22

Zvedněte se z gauče! Běžecký festival rozběhá na začátku května Plzeň

15. dubna 2026  8:15

Zemřela „tetička Pachtová". Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  15. 4. 8:08

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

15. dubna 2026  7:47

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Dopravní terminál Hranečník na okraji Ostravy bude v provozu už téměř rok.

Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní...

15. dubna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.