Ničíte budoucnost, tepali kritici vedení Olomouce za úvěr. To se brání dotacemi

Ondřej Zuntych
  5:02aktualizováno  5:02
Většinu úterního dopoledne se olomoucké zastupitelstvo zabývalo schválením investičního úvěru ve výši 650 milionů korun. Opozice to vidí jako nezodpovědný krok, který navýší zadlužení města a sváže radnici do příštích let. Koalice tyto obavy odmítá a vysvětluje, že půjčka je nezbytný technický krok, aby vůbec bylo možné začít soutěžit vybrané projekty.
Vizualizace podoby malé hokejové haly, jež má vzniknout v Olomouci. Ta je jednou z investic, na kterou má být použit nový více než půlmiliardový úvěr, který schválilo vedení města. | foto: Magistrát města Olomouce

Ještě před projednáváním bodu vystoupil s kritikou člen finančního výboru zastupitelstva a v letech 2010 až 2014 ekonomický náměstek primátora za TOP 09 Ivo Vlach. Připomenul loňské nákupy budovy pošty v Ladově ulici i administrativního objektu za více než půl miliardy korun, což dostalo kapitálové výdaje k sumě 1,2 miliardy.

Takto by mohla vypadat malá hokejová hala v Olomouci. Bez ohledu na velkou halu je pro město dlouholetým problémem právě chybějící druhá ledová plocha.

„Kapacita odboru investic je asi 600 milionů korun investic ročně, loni jste rozpočet navýšili mimo činnost odboru o 518 milionů. Při tak razantním navýšení investičních výdajů a současně nutnosti čerpat 400milionový úvěr by bylo logické se s pokorou vrátit na částky kolem 500 milionů,“ prohlásil Vlach.

Dokládal také, že většina krajských měst podobné velikosti je na tom finančně mnohem lépe než Olomouc. „Pokud jde o bilanci zdrojů na účtech versus dluhy, má ji horší už jen Liberec. A vy jste se rozhodli ji letos ještě výrazně prohloubit,“ vytkl někdejší náměstek primátora představitelům radnice.

„Poté, co přijmete úvěr 650 milionů, vzroste dluh v příštím volebním období na zhruba 1,14 miliardy. Ti, co přijdou po vás, budou muset zvýšit rezervy na splátky a tyto peníze už nebudou moci dát na investice,“ varoval Vlach.

Opatrný byl celý finanční výbor, který nedoporučil přijetí ani nepřijetí úvěru. „Navzdory tomu, že radniční koalice v něm má většinu, návrh na úvěr neprošel a hlasovali pro něj pouze čtyři členové,“ připomněla už před jednáním koalice SPOLU.

Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) je však Vlachův pohled jednostranný a místo kritiky měla zaznít spíš pochvala za to, jak se městu daří projektový management zvládat.

Z dotací má město získat „zpět“ až 750 milionů

Bod k půjčce předložil na zastupitelstvo ekonomický náměstek Otakar Štěpán Bačák (spOLečně), který zdůraznil, že hlavním smyslem úvěru je dodržení rozpočtových pravidel.

„Projekty za město Olomouc mají kapitálovou částku jednu miliardu a potenciální zisk dotací je až 750 milionů. Podstatou úvěru je právě krytí investičních dotovaných projektů. Nikoho do budoucna nezavazujeme. Jestliže dotace získáme, do třiceti dnů jimi můžeme úvěr splatit, aniž bychom byli vystaveni penalizaci. Klidně tak může být za dva roky na nule,“ poznamenal Bačák.

Kromě bytového domu a malé hokejové haly po 280 milionech je zatím v plánu i vzdělávací a poradenské environmentální centrum Loděnka v zoologické zahradě.

„Účelem bude použít peníze případně i na některé krátkodobé projekty, tedy nejen víceleté. Vyvracím, že zadlužení může vyrůst do enormních částek,“ dodal náměstek.

K Vlachově srovnání podobně velkých měst, z nichž má Olomouc nejdražší provoz úřadu, podotkl, že není přesné, protože mnohé samosprávy například vyčlenily sociální služby nebo IT do samostatných organizací. Víc vypovídající by podle něj byly třeba náklady na jednoho úředníka.

Hlavní kritik na konci jednání rezignoval

Opozice si však stála za svým. „Nedaří se výstavba jakékoli nové kapacity pro bruslení. Pominu starý slib ANO, že sežene 800 milionů na stavbu nového stadionu, stejně tak sliby o postupném snižování zadlužení města. Trend je jiný, než vyplývá z programového prohlášení koalice,“ kritizoval zastupitel a poslanec Martin Major (ODS).

„Měli bychom vyčkat, jak dopadne jednání se skupinou Redstone o výstavbě nové multifunkční haly,“ navrhoval následně větší zdrženlivost do doby, než bude jasné, jak Olomouc rozhodne o nabídce soukromého investora stavět s příspěvkem města novou arénu.

Druhá ledová plocha však městu chybí. Na podzim proto začne demolice nepoužívané malé haly vedle zimního stadionu, na jejímž místě začne nejspíš na jaře vznikat nové zázemí pro sportovce, školy i veřejnost.

„Celkové dotace na představené tři akce jsou asi 300 milionů korun. Proč jste to neřešili například kontokorentem? Zároveň u Loděnky vychází dotace pouze asi na 35 procent a je otázka, jestli ji tedy dělat,“ upozorňoval zastupitel Matouš Pelikán (KDU-ČSL), jenž měl v minulém volebním období na starosti majetek a dotace.

„Navíc se má jednat o ochranu podmořského života a je otázka, zda je to nezbytná investice vzhledem k finančním možnostem města. Úvěr je krok zpět,“ dodal.

Při hlasování však opozice ze SPOLU a STAN dala dohromady jen devět hlasů, koalici totiž podpořil i klub SPD s Trikolorou. Vlach následně předal primátorovi dopis, v němž rezignoval na funkce ve finančním výboru i investiční komisi.

„Budoucí situaci významně zhoršujete. U této strategie nehodlám asistovat,“ zdůvodnil svůj krok.

