Olomouc má potíže s tendrem na oblíbené vánočními trhy, kvůli námitkám ho zrušila

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02aktualizováno  11:02
Olomoučtí radní zrušili veřejnou soutěž na pořádání vánočních trhů v centru města v letech 2026 až 2030. Jeden z jejích účastníků totiž zaslal námitky antimonopolnímu úřadu a pokračování soutěže by podle hodnoticí komise mohlo ohrozit pořádání letošních vánočních trhů.
Vánoční trhy v centru Olomouce každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté (snímek z trhů pořádaných v roce 2023).

Vánoční trhy v centru Olomouce každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté (snímek z trhů pořádaných v roce 2023). | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Tendr na pořadatele vánočních trhů radnice zahájila loni na konci října, do soutěže o pětiletý kontrakt v hodnotě zhruba 100 milionů korun se přihlásilo pět uchazečů. V průběhu řízení pak jeden z účastníků podal námitky a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) následně zahájil správní řízení.

„Rozhodnutí (zrušit tendr – pozn. red.) navazuje na doporučení hodnoticí komise, která navrhla řízení ukončit z důvodů hodných zvláštního zřetele podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl náměstek primátorky Viktor Tichák (Piráti).

Komise navrhla tendr zrušit kvůli okolnostem, které podle ní znemožňují spravedlivé a efektivní pokračování v soutěži. „Zrušení řízení bylo konzultováno i s externí advokátní kanceláří, která tento postup rovněž doporučila,“ podotkl Tichák.

ÚOHS podle něj rozhodl pouze o nedostatečném vypořádání několika dílčích námitek stěžovatele a uložil městu tyto námitky vypořádat znovu, zadávacím řízením jako takovým se nezabýval. Vypořádání s námitkami by ovšem celý proces prodloužilo natolik, že by se organizace vánočních trhů letos už pravděpodobně nestihla.

Radní tak budou muset rozhodnout o dalším postupu, jak zajistit vánoční trhy letos i v dalších letech. „Určitě nechceme Olomoučany ani návštěvníky města zklamat. Proto bych je chtěl ujistit, že trhy budou i v letošním roce,“ podotkl náměstek.

Ekologičtější zábava v Olomouci. Město zavede na svých akcích vratné kelímky

„Protože nás ale tlačí čas, nestihneme už výběrové řízení pro celé pětileté období, takže pro letošní rok budeme chystat přímé zadání na uspořádání trhů. Bezprostředně poté znovu vypíšeme zakázku na pětileté období, která už bude reflektovat průběh aktuálního řízení s přihlédnutím k námitkám stěžovatele,“ dodal.

Předchozí pětiletý tendr na pořádání vánočních trhů v Olomouci skončil loni. V koncesním řízení zakázku získala obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc, jež trhy pořádala i v předchozích letech. Trhy v centru města každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté.









