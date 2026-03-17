Olomouc vrátila péči o zatoulané psy do útulku na neředínském letišti

Olomoucká radnice převedla péči o zatoulané a opuštěné psy zpět na útulek v areálu neředínského letiště. V předchozích pěti letech tuto službu pro město zajišťovala firma z Čech pod Kosířem na Prostějovsku, což podle radních vzhledem k zhruba dvacetikilometrové vzdálenosti od Olomouce nebylo praktické řešení. ČTK to dnes sdělila primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
"Ke změně vede vyhodnocení poskytované služby, k níž měla veřejnost připomínky. Městská policie i nový dodavatel zajistí, aby byl pes zatoulaný na území města vrácen svému majiteli v nejkratším možném čase a v optimální kondici," uvedla Ferancová. Lidé v předchozích letech podle primátorky kritizovali chybějící dostupnost MHD i mezikrok v podobě pobytu psa ve veterinární ordinaci. "Pes bude nyní čekat na svého pána v Neředíně v útulku, snížíme tím míru stresu odchycených psů při přesunech i majitelů při jejich hledání," podotkla primátorka.
Společným cílem města i Ligy na ochranu zvířat je mít v neředínském útulku co nejméně psů. "Hodně lidí si bez rozmyslu pořídí psa jen podle vzhledu, bez ohledu na jeho přirozené charakterové vlastnosti a nároky. Nejhorším případem je pořídit zvíře dětem jako hračku, které se potom rodina zbaví," podotkl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
Město platí útulku za pobyt přibližně 30 psů. Měsíčně strážníci v Olomouci odchytávají v průměru 12 zatoulaných a opuštěných zvířat. Za službu psího útulku město zaplatí ročně zhruba 2,5 milionu korun.