Olomouc vypsala tendr na první část rekonstrukce krematoria za 21 milionů Kč

Olomoucká radnice vypsala veřejnou zakázku na první etapu rekonstrukce krematoria v městské části Neředín, která zahrnuje nákup dvou kremačních linek a jejich servis po dobu tří let. Tendr má bez započtení DPH odhadovou hodnotu 21 milionů korun. ČTK dnes informaci získala z databáze veřejných zakázek.
Krematorium vlastní město a jeho provoz zajišťuje soukromá pohřební služba. Radní v dubnu schválili variantu dalšího fungování krematoria, podle níž město od příštího roku převezme jeho provoz od soukromé pohřební služby a na starost ho dostanou Technické služby města Olomouce. Součástí plánu je i jeho modernizace odhadem za několik desítek milionů korun. Investice se budou týkat rekonstrukce technologií, zejména spalovací pece a chladicího zařízení, a také zázemí krematoria.
Poslední velkou opravou olomoucké krematorium prošlo v roce 2003. Předloni jeho stav zkontrolovali odborníci z Atelieru 99. Zjistili, že na konci životnosti jsou především kremační technologie, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, mrazicí zařízení i většina vnitřních rozvodů. Studie upozornila také na nevyhovující elektroinstalaci, která z větší části pochází ze 70. let minulého století. Mezi další zjištěné závady patří opadávání keramického obkladu fasády či zastaralé zateplení nesplňující současné požadavky. Experti proto doporučili rekonstrukci budovy krematoria i technologického vybavení.
Olomoucké krematorium patří k nejvýznamnějším funkcionalistickým stavbám ve městě. Architektonická soutěž na budovu krematoria byla vypsána v roce 1927. Zvítězil v ní architekt Alois Šajtar, podle jehož návrhu byl objekt v letech 1931 až 1932 postaven na ústředním hřbitově v Neředíně jako třetí krematorium na Moravě a desáté v republice. Charakteristickým prvkem stavby je monumentální obřadní síň s velkou vitráží, na jejíž výtvarné podobě se podílel malíř Antonín Strnadel. Budova neředínského krematoria je kulturní památkou