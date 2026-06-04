Od roku 2021 evidují v olomoucké protialkoholní záchytné stanici 8 493 případů opilých lidí. Podle lékařů i olomouckých strážníků se sem řada z nich vrací stále znovu, podle dat nemocnice bylo v letech 2021 až 2025 mezi přijatými 1 146 lidí s opakovaným záchytem. Celkově těchto případů eviduje VNO přes pět tisíc.
Spousta těchto klientů přitom za službu nezaplatí. Pobyt na záchytné stanici stojí při platbě na místě dva tisíce korun, později tři tisíce.
„Průměrně platbu na místě uhradilo v daném období 11,13 procenta klientů, dodatečnou platbu 25,7 procenta. Úhrada chybí u 63,17 procenta,“ vyčíslil na dotaz iDNES.cz ředitel VNO Martin Svoboda.
Nemocnici se tak za posledních pět let nahromadily neuhrazené pohledávky ve výši 14,96 milionu korun, což už přesahuje průměrnou částku na roční provoz stanice, jež za posledních pět let činila přibližně 14,9 milionu. Dluhy přitom VNO nenechává bez povšimnutí a náklady se snaží vymáhat prostřednictvím advokátní kanceláře, která je předává případně i k exekucím.
Podle ředitele by současný model fungování záchytné stanice nebyl udržitelný, pokud by jej nefinancoval Olomoucký kraj. Hejtmanství, které musí na svém území mít alespoň jedno zařízení tohoto typu, platí na provoz přibližně šest milionů ročně.
Rekordman: téměř osmdesátkrát za rok
Klienty posilněné alkoholem často na záchytku přivezou olomoučtí strážníci. „Samotné převozy jsou realizovány pouze na území Olomouce, kde disponujeme vyčleněným vozidlem na tuto činnost,“ přibližuje mluvčí městské policie Petr Čunderle s tím, že doba převozu může v některých případech dosahovat nižších desítek minut. „Záleží, z jaké části města osoby pod vlivem alkoholu vezeme,“ podotýká.
Počet převozů městskou policií podle Čunderleho v posledních letech klesá. V roce 2022 strážníci evidovali 450 případů, v roce 2023 jich bylo 387, o rok později 299 a loni 280. Letos do poloviny května šlo o 113 transportů.
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Nutno však podotknout, že počet převozů se nerovná počtu lidí, které strážníci na záchytnou stanici dopravili, protože některé vozí opakovaně. Například v roce 2022 šlo o různých 185 opilců, letos zatím o 72.
Strážníci zároveň vedou statistiky „rekordmanů“, v nichž byl nejvýraznější opět rok 2022. Tehdy měl „vítěz“ 78 cest na záchytku, v roce 2023 činil rekord 15 převozů, rok nato 22 a loni 18. Letos do poloviny května je zatím nejvyšší hodnou 7 převozů.
Za povšimnutí stojí i čísla týkající se nejvyšší naměřené hodnoty alkoholu v dechu. Stejně jako v předchozích případech i zde svítí rekord z roku 2022, který činil 5,78 promile. V dalších letech to bylo 4,71, pak 4,7, následně 4,5 a letos 4,67 promile.
Přibývá kombinovaných intoxikací
Lékaři v průběhu let sledují proměnu skladby klientů záchytné stanice. Podle primářky Psychiatrického oddělení VNO Jany Zukalové přibývá v poslední době kombinovaných intoxikací.
„Zejména jde o kombinaci alkoholu s kanabinoidy. Významně narůstá agresivita klientů a rovněž narůstá množství zachycených, u nichž je potřeba následná psychiatrická intervence,“ přibližuje primářka.
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Na riziko změny chování u kombinace zejména syntetických kanabinoidů s alkoholem upozorňuje i adiktoložka Dagmar Krutilová.
„Může vzniknout třeba toxická psychóza a agresivita, protože člověk má vyvolaný strach a halucinace. Když se to kombinuje s alkoholem, tak bývá častější, že tito lidé jedou na záchytku, protože mohou mít ztrátu motoriky, můžou zvracet, mít částečné bezvědomí nebo úplnou ztrátu sebekontroly. To je pak člověk ve vážném ohrožení,“ popisuje.
Podle Čunderleho strážníci na záchytnou stanici odvážejí především lidi po intoxikaci alkoholem. Připouští ale, že za letošek a konec loňského roku zaznamenali také vyšší počet těch, kteří u sebe během kontroly drželi zakázané látky jako například pervitin.
V tuto chvíli je VNO jediným zařízením v Olomouckém kraji, které poskytuje služby protialkoholní záchytné stanice. Hejtmanství podle mluvčí Evy Knajblové usiluje o zřízení ještě jedné stanice, a to na severu regionu. Nicméně dosavadní pokusy narážely na realitu.
„Všechny minulé průzkumy trhu před případným vypsáním výběrového řízení ukázaly, že takovýto projekt je velice těžko realizovatelný, a to hlavně z důvodu nedostatku potřebného odborného personálu. Přesto se stávající vedení Olomouckého kraje tímto projektem intenzivně zabývá,“ sdělila mluvčí.
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30. března 2026