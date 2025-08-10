Podmínkou je bydliště žadatele v Olomouci a doba od zákroku nesmí přesáhnout tři měsíce starý doklad za zákrok provedený veterinářem.
„Snažíme se snížit počet divokých koček na území města v nechtěných kočičích koloniích. Zhruba v polovině prázdnin musíme bohužel řešit zvýšení počtu vyhozených koťat, což je výsledkem lidského selhání,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
Lidé by podle něj měli pečlivě zvažovat, zda mají pro chov kočky doma vhodné podmínky a budou mít čas se o ni starat.
Polodivoké venkovní kočky bude město postupně odchytávat a kastrovat, aby se dál nemnožily. Přikrmování koček není řešením, zlepšení situace rozhodně neprospívá,“ připomněl Loyka.
Za krmení koček pokuta
„Krmení toulavých koček může být i přes dobrý úmysl postiženo jako přestupek znečištění veřejného prostranství. Daleko efektivnější je přispívat útulku pro kočky nebo si kočku adoptovat,“ upozornil.
Nalezené, zraněné kočky odchytí strážníci městské policie a předají je společnosti Vetmedical na Selském náměstí, která se o ně odborně postará. Roční náklady na jejich umístění a kastraci přesahují půl milionu korun.
Bližší informace k programu sterilizace a kastrace poskytne odbor životního prostředí na telefonu 588 488 352. Tam lidé také mohou nahlásit lokalitu s výskytem kolonie koček.