Olomouc zaplatí za kastraci koček statisíce. Chce snížit jejich počet

Rostislav Hányš
  6:32aktualizováno  6:32
Na kastraci kocoura přispěje Olomouc majitelů 400 korun, sterilizaci kočky podporuje město 800 korunami. Cílem je snížit počet koček ve městě. Letos si zatím požádalo o příspěvek 148 chovatelů, kteří nechali zvíře sterilizovat nebo vykastrovat. Příspěvek města v součtu činí 98 tisíc korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Spolek Šklíba

Podmínkou je bydliště žadatele v Olomouci a doba od zákroku nesmí přesáhnout tři měsíce starý doklad za zákrok provedený veterinářem.

„Snažíme se snížit počet divokých koček na území města v nechtěných kočičích koloniích. Zhruba v polovině prázdnin musíme bohužel řešit zvýšení počtu vyhozených koťat, což je výsledkem lidského selhání,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Strážníci v Olomouci nabízejí nově možnost očipovat i jiná zvířata než psy

Lidé by podle něj měli pečlivě zvažovat, zda mají pro chov kočky doma vhodné podmínky a budou mít čas se o ni starat.

Polodivoké venkovní kočky bude město postupně odchytávat a kastrovat, aby se dál nemnožily. Přikrmování koček není řešením, zlepšení situace rozhodně neprospívá,“ připomněl Loyka.

Za krmení koček pokuta

„Krmení toulavých koček může být i přes dobrý úmysl postiženo jako přestupek znečištění veřejného prostranství. Daleko efektivnější je přispívat útulku pro kočky nebo si kočku adoptovat,“ upozornil.

Majitelka zemřela, v bytě po ní zůstalo pětadvacet zanedbaných koček

Nalezené, zraněné kočky odchytí strážníci městské policie a předají je společnosti Vetmedical na Selském náměstí, která se o ně odborně postará. Roční náklady na jejich umístění a kastraci přesahují půl milionu korun.

Bližší informace k programu sterilizace a kastrace poskytne odbor životního prostředí na telefonu 588 488 352. Tam lidé také mohou nahlásit lokalitu s výskytem kolonie koček.

