Olomoucká arcidiecézní charita otevírá Poradenské centrum pro cizince

Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům Poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě Kosmonautů, otevřeno bude příští týden v pondělí, sdělil dnes ČTK mluvčí ACHO Marek Navrátil.
Na centrum se mohou lidé obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. "Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že se cizinci nejčastěji potřebují zorientovat v systému a v běžných životních situacích. Často řeší otázky spojené s pobytem, zaměstnáním, bydlením, zdravotním pojištěním nebo školou a není pro ně vždy jednoduché zjistit, kam se v konkrétní situaci obrátit," uvedla koordinátorka pomoci Ukrajině ACHO Khrystyna Gosha.
Integrace podle Charity nekončí vyřízením pobytových záležitostí nebo překladem dokumentu. Projekt proto vedle odborného poradenství počítá také s jazykovými, sociálně kulturními, aktivizačními a komunitními aktivitami. Jeho cílem je podpořit zapojení cizinců do ekonomického, pracovního a komunitního života společnosti. "Cílem poradenské práce by nemělo být pouze vyřešit konkrétní problém za člověka, ale především mu pomoci zorientovat se v situaci a ukázat mu, jak ji může příště zvládnout samostatně," doplnila koordinátorka.
V centru působí sociální pracovnice, tlumočnice a interkulturní pracovnice. Díky různému odbornému zaměření pracovníků může centrum reagovat na rozdílné situace, se kterými se jeho klienti setkávají, uvedl Navrátil. Služby jsou poskytovány bezplatně a lze je využít také anonymně.
Nové centrum je součástí projektu Společně k integraci, který propojuje celostátní multijazyčnou infolinku Charity ČR s regionálními integračními službami v Olomouckém a Zlínském kraji. Projekt je zaměřen na cizince ze třetích zemí legálně pobývající v České republice a na žadatele či držitele mezinárodní ochrany. Prostřednictvím zapojených organizací má podpořit přibližně 3000 lidí.