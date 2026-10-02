Olomoucká charita chce letos obdarovat vánočními balíčky 500 dětí z Ukrajiny

Rekordních 500 dětí na Ukrajině má v plánu letos obdarovat vánočními balíčky z tradiční veřejné sbírky Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). Databázi dětí zapojených do dalšího ročníku projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu otevřela v těchto dnech. Dárci si v ní mohou vybrat konkrétní dítě a připravit mu vánoční dárek na míru. Seznam se bude ještě rozšiřovat, další děti budou přibývat přibližně do konce příštího týdne, sdělili ČTK zástupci ACHO. Samotné předávání dětem je plánováno na první polovinu ledna 2027.
Do projektu se každoročně zapojují nejen jednotlivci nebo rodiny, ale i pracovní kolektivy, školní třídy nebo farní společenství. "Zájem dárců se objevuje ještě dříve, než projekt vůbec spustíme. První e-maily a telefonáty s dotazy, kdy otevřeme databázi, jsme letos dostávali už začátkem září," uvedla koordinátorka projektu Khrystyna Gosha.
Děti do projektu vybírají místní partneři charity a další spolupracující organizace na Ukrajině. "Znají jejich rodiny i životní situaci a vědí, kde je pomoc potřeba," doplnil mluvčí ACHO Marek Navrátil. Letos pocházejí děti ze šesti míst, patří mezi ně Kolomyja, Ternopil, Berežany či Lopatyn.
V databázi jsou tradičně děti z rodin v obtížné sociální situaci, děti se zdravotním postižením nebo děti spojené s dětskými domovy a dalšími zařízeními. Vedle hraček, míčů, panenek nebo deskových her se v jejich přáních objevují boty, oblečení, pyžama či hygienické potřeby. V minulých letech se v nich odrážela i válečná realita. "V době častých výpadků elektřiny si děti přály například čelovky, baterky a lampičky," doplnil Navrátil.
Princip projektu zůstává podle organizátorů sbírky stejný. Dárce si v databázi vybere konkrétní dítě, dozví se jeho jméno, věk, velikost oblečení a obuvi a také několik jeho přání. Na míru pak pro něj připraví vánoční balíček. Podle ředitele ACHO Roberta Neugebauera je v tom významný i osobní rozměr. "Při rozbalování často vidím, že se děti nejdříve zajímají o dopis nebo pozdrav, který v balíčku je. Když je přeložený do jejich jazyka, hned si ho čtou," uvedl Neugebauer. Balíček pro ně není jen materiální věc, ale důkaz, že na ně někdo myslel, doplnil.
Projekt má dlouholetou tradici, letos jde o 18. ročník. Dosud bylo na Ukrajinu doručeno 5507 vánočních dárků. Z letošního ročníku je již pár dní po spuštění databáze pokryto více než 130 dětí.