Olomoucká církev se chystá na oslavy 250 let od povýšení na arcibiskupství

Autor: ČTK
  9:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Koncerty v arcibiskupském paláci či v olomoucké katedrále svatého Václava, setkáním ministrantů z celé Moravy na Velehradě, ale i poutěmi či výsadbou stromů oslaví příští rok olomoucké arcibiskupství 250. výročí svého povýšení z biskupství. Součástí příprav je spuštění nového webového portálu, jenž bude průvodcem jubilejním rokem 2027 a postupně nabídne informace o duchovních, kulturních i společenských akcích. ČTK o tom informoval mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Historické jubileum připomene rozhodnutí papeže Pia VI., který 5. prosince 1777 bulou Suprema dispositione povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství. Podle představitelů arcidiecéze změnil tento krok církevní organizaci i kulturní a společenský život na celé Moravě. Připravovaný jubilejní rok má být příležitostí k připomenutí historického odkazu i k posílení života současných farních společenství.

Program oslav začne 5. ledna 2027 a vyvrcholí 5. prosince, tedy v den výročí povýšení arcibiskupství. Připravují se mimo jiné Arcidiecézní večer štědrosti, poutě věřících jednotlivých děkanátů ke sv. Janu Sarkandrovi do Olomouce, setkání ministrantů z celé Moravy, výsadba stromů nebo Arcidiecézní pouť vděčnosti na Svatém Antonínku, která je naplánována na 29. května.

Připravované akce mají podle organizátorů nabídnout nejen připomínku významného výročí, ale především prostor pro duchovní obnovu. "Po celý rok chceme společně děkovat za pevné duchovní kořeny, ze kterých na Hané, Valašsku, Slovácku i jinde dodnes rosteme, za všechny lidi, kteří dnes tvoří živé společenství našich farností, i za nesčetná díla charity, pomoci bližním, pastorace a křesťanské výchovy," uvedl na stránkách arcibiskupství biskupský delegát a koordinátor oslav Zdeněk Stodůlka.

Nově spuštěný web nabízí mimo jiné přehled sedmi jubilejních kostelů a kalendář hlavních diecézních akcí. Mezi jubilejní kostely patří olomoucká katedrála sv. Václava, poutní baziliky na Svatém Hostýně, Velehradě a Svatém Antonínku i kostely sv. Mořice v Kroměříži, Navštívení Panny Marie ve Svitavách a Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. V těchto chrámech budou věřící během jubilejního roku moci získat plnomocné odpustky. V plánu jsou také koncerty či výroční cyklopouť.

Olomoucká arcidiecéze se rozkládá na území východní, střední a severní Moravy, sídlo má v Olomouci a je pod správou olomouckého arcibiskupství, které bylo povýšeno z biskupství v roce 1777 v souvislosti s reformami. Od té doby je olomoucký arcibiskup také metropolitou moravským. Na ploše o rozloze více než 10.000 kilometrů čtverečních žije téměř 1,36 milionu obyvatel, z nichž se zhruba 568.000 hlásí ke katolické církvi. Arcidiecézi tvoří 418 farností členěných do 21 děkanátů.

Olomouckým arcibiskupem je Josef Nuzík, svého úřadu se ujal v dubnu roku 2024.

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