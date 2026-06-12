Olomoucká Flora rozšířila své národní sbírky o česneky a kaktusy

Výstaviště Flora Olomouc rozšířilo počet svých národních sbírek o kolekci česneků v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. O udělení statusu národní sbírky těmto kolekcím rozhodlo kolegium kurátorů národních sbírek při Unii botanických zahrad České republiky. Flora tak nyní spravuje tři národní sbírky, dosud tento status měla pouze sbírka růží v olomouckém rozáriu. ČTK to sdělila ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková.
Národní sbírka česneků, kterou v areálu olomouckého výstaviště odborně vede externí botanik Aleksandr Naumenko, zahrnuje zhruba 230 druhů a odrůd, především planých a okrasných česneků. Status národní sbírky získala také historická sbírka kaktusů obsahující 204 rostlin pěstovaných ve volné půdě skleníku. Kolekce podle Fuglíčkové vyniká především stářím a velikostí exemplářů, přičemž její počátky sahají podle dostupných informací do 20. let minulého století.
Status národní sbírky představuje odborné ocenění mimořádně hodnotných botanických kolekcí, které mají význam pro uchování rostlinného dědictví, vědecký výzkum, vzdělávání i popularizaci botaniky. Získat jej mohou jen sbírky splňující přísná kritéria týkající se rozsahu, odborné správy, dokumentace a dlouhodobé péče. Udělení tohoto statusu zároveň potvrzuje, že daná kolekce má význam přesahující regionální úroveň a patří k nejcennějším svého druhu v České republice.
"Velmi si vážíme toho, že naše sbírky česneků a historických kaktusů získaly status Národní sbírky. Je to ocenění dlouhodobé práce našich zaměstnanců i potvrzení odborné úrovně péče, kterou botanickým kolekcím věnujeme," uvedla Fuglíčková.
Výstaviště Flora spravuje sbírkové skleníky, botanickou zahradu a rozárium. Sbírkové skleníky patří k nejstarším v Česku. Největším a nejstarším z komplexu skleníků je palmový skleník vybudovaný v letech 1927 až 1930. Sousední kaktusový skleník ve Smetanových sadech byl spolu s tropickým skleníkem postaven v 50. letech minulého století. Otevřen byl 18. srpna 1962 při zahájení celostátní zahradnické výstavy. Pracovníci výstaviště se starají i o údržbu rozlehlých městských parků.