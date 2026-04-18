Olomoucká galerie hostí výstavu umělců a jejich umělecky ztvárněné klapky

Více než 100 umělecky ztvárněných filmových klapek vystavuje od tohoto týdne olomoucká galerie Art Rubikon. Mezi autory originálních děl patří Jaroslav Němeček, Iva Hüttnerová, Kristian Kodet, Jiří Slíva či Josef Velčovský. Výstava je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu a po sérii výstav na několika místech v Česku čeká klapky aukce, jejíž výtěžek podpoří snímky začínajících filmařů. Výstava v Olomouci potrvá do 25. dubna, sdělila ČTK mluvčí zlínského festivalu Kateřina Martykánová a zástupci galerie.
Do Salonu filmových klapek se každoročně zapojuje více než 100 výtvarníků různých generací i stylů, mnoho z nich pravidelně. "Letošní ročník ale přináší i autory nové - například sochařku Elisabeth Habermannovou s klapkou s bronzovým odlitkem Maminka, herečku Petru Černockou a její klapku Cirkus nebo studenta FAMU Ondřeje Brýnu, jehož účast symbolicky propojuje svět profesionálního umění s nastupující generací filmařů," uvedl předseda správní rady Nadačního fondu Filmtalent Zlín Čestmír Vančura.
Další klapky se věnují významným osobnostem. David Hugo Habermann připravil klapku Šém - Pocta Igoru Kitzbergerovi na památku zesnulého sochaře a uměleckého kováře, který byl také výtvarníkem Salonu filmových klapek. Martina Charvátová Skácelová vzdává hold kostýmnímu výtvarníkovi Theodoru Pištěkovi dílem Popelčiny druhé šaty. Zvláštní pozornost poutá také klapka Věry Hejdové s motivem vozu legendárního závodníka Jackyho Ickxe, kterou jezdec osobně podepsal při únorové návštěvě České republiky.
Na klapkách se letos objevují i tradiční motivy spojené se Zlínem, filmovou historií a českou kulturou, od pohádky Tři oříšky pro Popelku přes animované Krysáky, kultovní Samotáře, poetický svět Jiřího Trnky a Broučků až po symbolické odkazy na 150. výročí narození Tomáše Bati. "Nechybějí ani oblíbené motivy Čtyřlístku či opakující se téma koček, které se letos objevuje hned v několika podobách," doplnila mluvčí festivalu.
Projekt s názvem Salon filmových klapek, který spojuje film, výtvarné umění a konkrétní podporu mladých tvůrců, se letos koná po devětadvacáté. Po Olomouci se výstava vydá do Brna, putování zakončí ve Zlíně, kde budou klapky v tamním kongresovém centru 31. května vydraženy. Výtěžek směřuje prostřednictvím nadačního fondu na podporu studentských filmů a audiovizuálních projektů. Od založení Salonu bylo vydraženo 3247 klapek s celkovým výnosem přesahujícím 56,5 milionu korun.