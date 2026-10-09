Olomoucká galerie Rubikon oslaví čtvrtstoletí existence výběrovou výstavou

Olomoucká galerie Rubikon oslaví čtvrtstoletí své existence ukázkou tvorby 25 uměleckých osobností dlouhodobě spojených s touto galerií. Jubilejní výstava s názvem TOP 25 nabídne reprezentativní průřez současnou tvorbou autorů od malby a grafiky přes autorské sklo, keramiku a plastiku až po šperk. Vernisáž bude v pondělí, výstava potrvá do 31. října, sdělila ČTK manažerka galerie Pavlína Arely.
Výstava podle zástupců galerie nebude retrospektivou, ale současným pohledem na tvorbu umělců, kteří výrazně spoluutvářeli charakter galerie. "Pětadvacet let je příležitostí k ohlédnutí, ale především k poděkování. Umělcům za jejich důvěru a návštěvníkům a klientům za to, že se k nám vracejí a sdílejí s námi radost z umění," uvedla galeristka Bronislava Paučková.
Mezi vystavujícími umělci bude výtvarnice Emma Srncová, malíř, grafik a ilustrátor Josef Velčovský nebo výtvarnice a módní návrhářka Andrea Vytlačilová. Svou tvorbu představí také brodecká zvonařka Leticie Vránová Dytrychová, výtvarník a malíř Michal Halva či umělecký řezbář Tomiš Zedník.
Na vernisáži bude podle galerie k vidění také jedinečný kousek z brusičské a šperkařské dílny Štěpánky Kurfiřtové, která bude na výstavě rovněž zastoupená. "Jde o pánskou korunu z pozlaceného kovu se zasazenými kameny, kterými je obložená i svatovítská katedrála. Jde o hradbové ametysty prorostlé krvavě červeným jaspisem. Autorka, jejíž šperk nosila i anglická královna, představila tento unikát poprvé na festivalu Crystal Valley Week," doplnila manažerka galerie.
Galerie Rubikon sídlí na ulici 1. máje nedaleko centra města. Na umělecké scéně se prezentuje pod vedením galeristky Bronislavy Paučkové od roku 2001. Návštěvníkům nabízí nejen obrazy a grafiku, ale také plastiku, sklo, keramiku, porcelán, originální šperky i malované hedvábné šály. V galerii se několikrát ročně konají autorské výstavy, v období mezi výstavami galerie představují prostřednictvím kolektivních salonů výběr svých autorů z ČR i ze zahraničí. V jejich prostorách je i rozsáhlý depozitář. Od prosince 2019 díla vystavuje i v Art Galerii a kavárně Art Kafé v umělecko-edukačním centru Art Rubikon.