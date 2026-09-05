Olomoucká kapela TAK CO? oslaví 10 let existence průřezovým koncertem v S-klubu

Průřezovým koncertem oslaví v listopadu olomoucká kapela TAK CO? deset let své existence. Skupina na něm nabídne skladby z obou svých dosavadních alb, starší písně v nových aranžích i nové skladby. Večer zahájí alternativní písničkář Jan Fic, v několika písních se ke kapele připojí hudebník a producent Jan Ponocný. Součástí vystoupení bude také živá VJ projekce, řekl ČTK člen kapely David Hrbek. Koncert se uskuteční 25. listopadu v S-klubu.
"Koncert nabídne průřez desetiletou tvorbou TAK CO?. Vedle stálého repertoáru kapela opráší několik starších skladeb v nových aranžích a představí také novinky. Další hosty bude zveřejňovat v průběhu podzimu. Už nyní je potvrzen půlhodinový úvodní set Jana Fice a účast Honzy Ponorky Ponocného, s nímž TAK CO? dlouhodobě spolupracují," uvedl textař a baskytarista David Hrbek.
Na českou klubovou scénu se kapela vydala teprve před dvěma lety; do té doby vystupovala výhradně doma v Olomouci. "Během následujících dvou let několikrát hrála ve Švandově divadle, v Café V lese, Malostranské besedě a Kaštanu v Praze, dále v plzeňském Anděl Music Baru, turnovském Klubu Kus, M?klubu ve Valašském Meziříčí a na dalších místech. Dvakrát také sdílela pódium s legendárními kapelami Těla a Krásné nové stroje," dodal hudebník.
Debutová deska kapely z roku 2021 nese název Utajený výtah, loni hudební skupina vydala album Ministr nitra s 12 původními skladbami. Na albu se s hudebníky objevili i další hosté - Michaela Vitásková ve skladbě Němý film, Emma Smetana v písni Dveře a herec Hynek Čermák v nahrávce Jeruzalém. Album, kterému upoutávku dělá trailer s hercem Miroslavem Krobotem, představila skupina sérií koncertů po celé republice.
Současnou sestavu tvoří Jiří Fetka (elektrická kytara, zpěv), Marcel Harvánek (elektrická kytara, klávesy, zpěv, autor hudby), Marek Novotný (trubka, zpěv), Petr Votoček (elektrická kytara), David Hrbek (baskytara, zpěv, texty) a Dominik Tyl (bicí). Sestavu doplňují vokalistky Pavla Hernandezová a Dominika Ďurišová.