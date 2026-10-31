Olomoucká Noc venku nabídne setkání s bezdomovci i přespání pod širým nebem

Osobní setkání s bezdomovci přímo v terénu, hudební vystoupení i možnost přespání pod širým nebem nabídne letos v Olomouci akce s názvem Noc venku, kterou pořádá zdejší charita. Cílem akce, která se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu, je přiblížit veřejnosti život lidí bez domova prostřednictvím osobního setkání a sdílení zkušeností. ČTK o tom informovala Veronika Buková ze Střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc.
Návštěvníci se během Noci venku dozví, jak fungují služby střediska pro lidi bez domova olomoucké charity, jakou podporu nabízejí a jak vypadá každodenní realita života na ulici. "Chceme vytvořit bezpečný a neformální prostor, kde lidé mohou otevřeně mluvit o tématu, které bývá často vnímané spíše z odstupu," uvedla Veronika Buková.
Program je naplánován od čtvrtečního odpoledne 19. listopadu až do pátečního rána. Od 13:00 se budou moci zájemci vydat s terénními pracovníky do lokalit, kde se pohybují lidé bez domova, a dozvědět se více o jejich práci a každodenní realitě života na ulici. Kapacita je omezená, nutná je předchozí registrace, doplnili zástupci střediska.
Večer poté nabídne zájemcům živou knihovnu, hudební vystoupení kapel či fotografie z terénu, podle pořadatelů bude prostor i pro rozhovory o životě bez domova i o tom, jak charita lidem pomáhá. Zájemci budou poté moci přespat na pozemku olomoucké charity, případně v prostorách nízkoprahového denního centra, kde je v zimním období noční provoz a lidé bez domova zde spí na karimatkách. Ráno je poté v plánu společná snídaně a sdílení zážitků.
S výjimkou odpoledního terénního programu se celá akce koná ve Wurmově ulici - na dvoře, v prostorách charitních služeb a na přilehlém parkánu. Na večerní program i přespání mohou lidé přijít bez přihlášení, s vlastním vybavením. Celá akce je zdarma, návštěvníci však mohou přispět do sbírky Kup oběd, ze které středisko hradí stravu nejchudším klientům charitních domovů.
Podle odhadů charitních pracovníků žije v Olomouci bez domova kolem 700 lidí. Část z nich přebývá v různých přístřešcích či squatech, přímo v ulicích bez jakéhokoli zázemí žije kolem 150 až 170 lidí. Právě ti jsou v mrazech ohroženi nejvíce. Tyto lidi bez střechy nad hlavou aktivně vyhledávají charitní pracovníci ve svém terénním programu. Olomoucká charita nabízí těmto lidem nouzové přespání v nočním centru, v uplynulé zimní sezoně pracovníci centra zaznamenali 2225 návštěv za 90 dní provozu. Za noc ho tak v průměru navštívilo 24 klientů, kteří mohli přečkat mrazivou noc na karimatce nebo židli. Dohromady služby využilo 140 lidí.