Olomoucká pětikoalice podepíše v pondělí koaliční smlouvu, primátorem Zelenka

Zástupci hnutí STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc v pondělí podepíšou koaliční smlouvu. Složení nové městské rady a rozdělení kompetencí zveřejní před podpisem. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Jan Horejš. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce 25 mandátů. Post primátora má podle úterní dohody obsadit lídr STAN Marek Zelenka.
Povolební jednání v Olomouci vedla souběžně vítězné ANO a druhé hnutí STAN. V úterý Zelenka oznámil, že se STAN dohodl na jednání o radniční koalici s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Vítězné ANO tak skončí spolu s ODS a SPD v opozici.
Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Je to o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty, před čtyřmi lety měl dva. Třetí ProOlomouc bude mít v novém zastupitelstvu pět postů.
Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele budou mít pátá ODS a šesté spOLečně. Sedmou příčku obsadila koalice Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti a Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.